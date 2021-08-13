اخبار التعليم : 115 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات ... وزير التعليم ينفي 7 شائعات عن نتيجة الثانوية العامة 2021.. نقل الطلاب ذوي الاحتياجات إلى أقرب جامعة لمحل الإقامة



نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بشأن الاحتفال الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع جامعة عين شمس، بمناسبة تخريج الدفعة الثانية من الدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، بحضور د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ود. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، ود. إسلام أبوالمجد نائب رئيس الهيئة ومستشار وزير التعليم العالي للشئون الإفريقية وعلوم الفضاء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والهيئة، وممثلي وزارتي البيئة والآثار.

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 115 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.

نتيجة الثانوية العامة 2021 أخبارها صارت محل اهتمام معظم البيوت المصرية التي تنتظر بفارغ الصبر لحظة اعتمادها وإعلانها لحسم مصير مئات الآلاف من طلاب الثانوية العامة 2021 على مستوى الجمهورية.



شارك الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب فى الإجتماع الذى عقده المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب على مستوى الجامعات المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرنس



فوض الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط نائبه لشئون التعليم والطلاب الدكتور شحاتة غريب فى زيارة الطالبة "منة الله" الطالبة بالفرقة الثالثة بقسم الإعلام بكلية الآداب خلال تواجدها بمستشفى الراجحى الجامعى للكبد والجهاز الهضمى عقب إجرائها عملية جراحية للتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ والدها حيث استقبل نائب رئيس الجامعة فى زيارته للراجحى الدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى لمستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور شريف كامل مدير المستشفى والدكتور بشير أبو السعود الأستاذ بقسم الجراحة ورئيس فريق الزرع.