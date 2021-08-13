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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة أخبار البلد| غرق قاطرة نهرية بأسوان.. تفاصيل الطقس غدا.. والإمارات تمنح الأطباء إقامة ذهبية

نشرة أخبار البلد
نشرة أخبار البلد

نشرت غرفة الأخبار المحلية، بموقعنا “صدى البلد”، خلال الفترة الصباحية الماضية، عددا من الأخبار المهمة والأحداث، نستعرضها في السطور التالية:

 

غرق قاطرة نهرية محملة بالطين الأسواني بالقرب من قناطر نجع حمادي الجديدة
أكدت وزارة الموارد المائية والري، أن الوحدة النهرية "ناصر 62"، والتي تقطر القاطرة "ناصر 261" والمحملة بالطين الأسواني، والتابعة لشركة النيل للنقل النهري، غرقت بالحمولة .. التفاصيل هنا

الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة على كافة المحافظات والرطوبة عالية
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، السبت، سوف يشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث يكون الطقس خلال ساعات النهار.. التفاصيل هنا

استقبال حافل لأبناء القوات المسلحة المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020
استقبلت القوات المسلحة اللاعبة فريال أشرف عبد العزيز التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة، استقبالاً حافلاً عقب وصولها إلى جمهورية مصر العربية بعد مشاركتها المتألقة في دورة الألعاب.. التفاصيل هنا

التنمية المحلية: رفع 156 طن تراكمات قمامة ومخلفات أعلى سطح عقار مهجور بحي شمال الجيزة

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن نجاح الوزارة بالتنسيق مع محافظة الجيزة في رفع حوالى 156 طن تراكمات قمامة ومخلفات صلبة و"رتش" من أعلى سطح عقار مهجور بمنطقة الكيت كات.. التفاصيل هنا

الإمارات تدعو الأطباء وعائلاتهم المقيمين للحصول على الإقامة الذهبية لـ مدة 10 سنوات
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات.. التفاصيل هنا

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