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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

نشرة التحقيقات: نصيب مصر من التغيرات المناخية |لطلاب الثانوية العامة .. هذه التخصصات مطلوبة بسوق العمل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قدم قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عدد من القضايا المحلية والإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية اليوم الجمعة 13 أغسطس..

أوضاع غير مستقرة.. مديرة الاستشعار عن بعد تكشف نصيب مصر من التغيرات المناخية

يتعرض العالم، لحالة سيئة من التغيرات المناخية، والتى أثرت على الكثير من البلدان فقد سجلت بعض الدول الأوروبية درجات حرارة قياسية، فيما شهدت بلدان أخرى فيضانات، وحرائق غابات، وسط تخوفات وتوقعات عالمية بزيادة الوضع سوءا بسبب التغيرات المناخية نتيجة ظهور الاحتباس الحراري، وازدياد انبعاثات الكربون دون أي خطوات تذكر من دول العالم لتحسين الوضع في المستقبل.

وفي ظل كل تلك التوقعات السلبية والمخاوف، ظهرت بعض الأصوات التي تتوقع غرق بعض المدن الساحلية في دول العالم بسبب ارتفاع منسوب المياه على سطح الأرض بجانب ارتفاع درجات الحرارة بشكل مبالغ فيه بما ينذر باشتعال الحرائق بسبب الحرارة العالية، وأيضا كيف سيكون نصيب مصر من التغيرات المناخية؟

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية التي أثرت على العالم، وليس مصر فقط، فهناك بعض المناطق التي تتعرض للأمطار والفيضانات والسيول، فيما توجد مناطق أخرى تتعرض للتصحر، وبعضها يتعرض للحرائق مثل تركيا والجزائر واليونان.

جيش أديس أبابا يسقط.. تحالف تيجراي وأورومو و جامبيلا ضربة قاضية في وجه آبي أحمد

نددت الحكومة الإثيوبية بخطورة التحالف بين جبهة تحرير تيجراي، وجيش تحرير أورومو التابع لأكبر منطقة في إثيوبيا، ووصفته بأنه تحالف مدمر.

وقالت بيلين سيوم، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن البرلمان الإثيوبي أدرج المجموعتين العسكريتين على أنهما مجموعات إرهابية في مايو الماضي، وأن هذا الأمر ليس مفاجئا للحكومة الفيدرالية، لأنها أشارت منذ عامين إلى أن جبهة تحرير تيجراي تستغل جبهة تحرير أورومو كناقل رسائل في مهمتها، كما أن المجموعتين اعترفتا بالتعاون بينهما.

واتهمت حكومة آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي جيش تحرير أورومو بارتكابه مذابح استهدفت شعب أمهرة، وهي ثاني أكبر مجموعة عرقية في البلاد، لكن الجيش نفى مسؤوليته عن تلك الأعمال.

ويضم جيش تحرير أورومو، بضعة آلاف من المقاتلين، وهو فرع من جبهة تحرير أورومو، وحزب معارض عاد قادته من المنفى بعد وصول آبي أحمد إلى السلطة عام 2018.

4 مبادرات رئاسية.. كيف اهتم الرئيس السيسي بالشباب المصري والارتقاء بوعيهم؟

أطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة شبابية جديدة منذ أيام، في إطار جهودها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الدعم لكل الكوادر الشبابية، وهي مبادرة "شغلك في قريتك"، بهدف دعم خطط الحكومة لمواجهة البطالة بين الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة ودخل شهري ثابت، بجانب وقف هجرة الشباب من القرى إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يستفيد من المبادرة حوالي 58 مليون مصري، في مختلف أنحاء الجمهورية، عبر توفير فرص عمل للشباب والمرأة في القرى ومحل سكنهم بعد بناء قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المستوى المحلي.

ولا تعد تلك المبادرة هي الأولى التي أطلقتها الدولة دعما للشباب، فهناك العديد، قدمته مصر لأبنائها منذ تولى الرئيس السيسي القيادة منذ 2014، وهو ما ينم عن اهتمام الدولة بالشباب فقد قدم الرئيس لأبنائه من الشباب حوالي 4 مبادرات رئاسية للشباب، بجانب إقامة مؤتمرات الشباب في خلال 2017، 2018، 2019، وإقامة 6 مؤتمرات وطنية للشباب، منتدى شباب العالم، ونستعرض تلك الجهود خلال التقرير التالي.

لطلاب الثانوية العامة قبل اختيار الكلية| تعرف على التخصصات المطلوبة في سوق العمل

بمجرد انتهاء مرحلة امتحانات الثانوية العامة، يتساءل العديد من الطلاب عن التخصصات والكليات الأكثر طلبا في سوق العمل، بينما ينشغل كثير منهم في الوقت الحالي، بالبحث عن التخصصات المناسبة لهم، بالتزامن مع التخوفات الكبيرة من نتيجة امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد.

وأكد خبراء الاقتصاد أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة أصبحت بعيدة تماما عن تحديد أفضل التخصصات للطلاب، لأن ما يحتاجه سوق العمل أصبح معروف ومتاح دون الدخول في تخصصات بعينها، موضحين أن التخصصات الحديثة التي تعتمد على التحول الرقمي والتكنولوجيا واللغات أكثر طلبا من غيرها من التخصصات الأخرى.

الثانوية العامة نتيجة امتحانات الثانوية سوق العمل التغيرات المناخية مصر

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نشرة التحقيقات: نصيب مصر من التغيرات المناخية |لطلاب الثانوية العامة .. هذه التخصصات مطلوبة بسوق العمل

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