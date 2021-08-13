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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الفيوم: 4 مراكز لإصدار الشهادات المؤمنة للراغبين فى السفر.. شاهد

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالفيوم أثناء متابعته تطعيمات المسافرين

صرح الدكتورحاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم بأن مراكز إصدار الشهادة المؤمنة للمواطنين الراغبين فى السفر والحاصلين فعلياً على جرعة أولى او جرعتى التطعيم من مركز تطعيم المسافرين واستصدار الشهادات المؤمنة بمديرية الصحة تعمل بكامل طاقاتها منذ الصباح حتى التاسعة مساء يوميا.

 

وأضاف وكيل الوزارة  بأن  مديرية الصحة قامت بافتتاح  4 مرا كز إستصدار شهادات تلقي اللقاح للمواطنين الراغبين في السفر من أبناء المحافظة والتي تشمل المركز الطبي بمديرية الصحة وعددا من المراكز الطبية الفرعية بالمراكز تيسيرا على المواطنين الراغبين في الحصول على الشهادات المؤمنة.

تبلغ قيمة الشهادة مبلغ 100 جنيه للمصريين ومبلغ 10 دولارات للأجانب مضيفاً أن المركز يعمل يوميا.

 

ويعد مركز مديرية الصحة الأول بالمحافظة من حيث الكثافة  ،  ثم مركز الشواشنة وسنورس وأطسا.

 

وطالب وكيل وزارة الصحة الراغبين فى الحصول على الشهادات التسجيل أولا على موقع وزارة الصحة ، ثم الحضور عقب وصول الرسالة على المحمول .

 

وأضاف وكيل الوزارة بأن المواطن يحضر معه جواز السفر وبطاقة الرقم القومى للحصول على الجرعة ثم  الشهادة المؤمنة.

 

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وكيل وزارة الصحة الفيوم الشهادات المؤمنة السفر

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