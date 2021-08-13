«جنوب سيناء» تبحث فرض غرامات فورية علي إتلاف المنشآت العامة

تدرس محافظة جنوب سيناء فرض غرامات فورية علي إتلاف المنشآت العامة علي كورنيش طور سيناء الجديد وممشي أهل مصر والمتنزهات العامة التي أنشئت حديثا وذلك بعد تعرضها لبعض التلف.



كانت تفقدت الدكتورة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء كورنيش طور سيناء الجديد وممشي أهل مصر بتوجيهات من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بضرورة التوعية للمواطنين بالحفاظ الممتلكات العامة بحضور محمد حامد مدير الشئون القانونية بالمحافظة .



وأكدت سمير أن بعض السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها البعض تهدف المحافظة إلي تعديل تلك السلوكيات من خلال حملة " معا نرتقي " من أجل المحافظة علي الممتلكات العامة .



كان كورنيش طور سيناء تعرض خلال فصل الصيف لبعض السلوكيات الخاطئة من بعض المواطنين مثل إلقاء القمامة والمخلفات والكتابة على الحوائط و الأسوار والجلوس علي المسطحات الخضراء والعبث برشاشات المياه المخصصة للزراعة وكذلك العبث بأعمدة الإنارة وتكسير المقاعد.



وسوف يتم تحرير غرامات فورية علي التلفيات التي يتسبب فيها بعض المواطنين ويتم إحالة المخالفات للسلطة المختصة .



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