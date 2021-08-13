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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التخطيط العمراني: نقدم وحدات سكنية تلبي رغبات المجتمع المصري.. فيديو

المشروعات السكنية
المشروعات السكنية

قال الدكتور محمود غيب، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إن هنا تغيير جذري في الكم والكيف لمشروعات الإسكان في عهد الرئيس السيسي، معقبا: "ما تم إنجازه في 7 سنوات يعتبر أضعاف ما حدث على مدار 40 سنة".


وأضاف "غيب"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "السياسات والتوجهات التي تحكمنا هي أننا نقدم الوحدات السكنية لكافة شرائح المجتمع المصري"، لافتا: "نعمل وحدات سكني تستجيب للاحتياجات الحقيقية لجميع فئات الشعب المصري".


وأشار الدكتور محمود غيب، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني،: "زيادة الإقبال من المواطنين عن الوحدات السكنية المعروضة يؤكد أن خصائص الوحدات السكنية تلبي وتستجيب لرغبات المواطنين".


باستثمارات 79 مليار جنيه.. الإحصاء يكشف تفاصيل الوحدات السكنية المنفذة خلال 2020| فيديو


كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن حجم الاستثمارات التي تم توجيهها إلى قطاع الإسكان خلال 2020، حيث أعلن أن حجم الاستثمارات في قطاع الإسكان خلال 2020 بلغ 79 مليار جنيه.

 

ووفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ عدد الوحدات السكنية المنفذة خلال 2020، نحو 194.2 ألف وحدة سكنية، قام القطاع الحكومي والعام بتنفيذ 85 ألف وحدة سكنية منهم، ونفذ القطاع الخاص 109.3 ألف وحدة منها.

 

وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الوحدات الاقتصادية التي تم بناؤها خلال 2020 بلغ نحو 109.1 ألف وحدة سكن اقتصادي و 64.4 ألف وحدة سكن متوسط، و 12.9 ألف وحدة سكن فوق متوسط خلال 2020، كما تم تنفيذ 7.8 ألف وحدة ضمن السكن الفاخر خلال عام 2020.

 

ووفقا لنشرة الإسكان في مصر خلال عام 2020/2019، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالى عدد الوحدات المنفذة بمشروع جنة مصر ( إسكان فاخر) 5904 وحدات بالمدن الجديدة منفذ منهم 5544 وحــدة عام 2019/2020 ,كان أكبر عدد وحـدات منفـذة بمدينـة السادس من أكتوبر حيث بلغ 2760 وحـدة وأقل عـدد وحدات بمدينة الشروق حيث بلغ 360 وحدة من الإجمالى عام 2019/2020 وبلغ اجمالي عدد الوحدات المنفذة تحت اشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة 178 وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة بإستثمارات قدرها 11 مليار جنيه و مدينة المنصورة الجديدة جاري تنفيذ وحدات بيها باستثمـارات قدرهـــا 1.2 مليار جنيه، العلمين الجديدة، وجار تنفيذ وحدات بيها باستثمارات قدرها 1مليار جنيه عام 2019/2020.

وفيما يخص مؤشرات الاتصالات 2020، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن عدد السنترالات التليفونية بلغت 1553 سنترال تليفون خلال 2020 مقابل 1550 سنترال خلال 2019 بنسبة زيادة 0.19%.

 

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