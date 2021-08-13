عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نقيب الأشراف: القوات المسلحة تبذل كل غال ونفيس لتوفير الأمن للمصريين جميعا

نقيب الاشراف
نقيب الاشراف

أشاد السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، بجهود القوات المسلحة المصرية في بسط الأمن والأمان على كافة أرجاء البلاد، في ظل تحديات متعددة سواء في مواجهة شبح الإرهاب الأسود أو تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

وقال نقيب الأشراف، في بيان له اليوم، إن القوات المسلحة المصرية ستظل درعاً وسيفاً يحمي الوطن وتبذل قصارى جهدها في سبيل ذلك، وتضحي بكل ما هو غالٍ ونفيس من أجل حماية الحدود وتوفير الأمن للمصريين جميعاً، مشيراً إلى أن ما نجحت به قواتنا المسلحة هو امتداد للعمل على تحقيق الاستقرار الداخلي والقضاء على بؤر الإرهاب في ظل إخلاص وصدق تتمتع به القيادة السياسية المصرية، وينفذه جنودنا الشرفاء والمخلصين في القوات المسلحة والشرطة المصرية.

ونعى نقيب السادة الأشراف، شهداء القوات المسلحة الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم، ومن سبقهم على مدار السنوات الماضية، سعياً وتحقيقاً للرسالة التي حملها هؤلاء الجنود على عاتقهم، داعياً المولى - عز وجل - أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ويوفق قائدها وجيشها ورجال أمنها لما فيه الخير.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان، وأن يوفق قادتها لما فيه صلاح العباد وأمن البلاد، وأن يجزي قائدها خير الجزاء على ما قدمه ويقدمه كل يوم من إنجازات، وأن يحفظ أهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء.

 

 

الأشراف القوات المسلحة المصرية شهداء القوات المسلحة الإرهاب الأسو

ترشيحاتنا

تصريحات مهمة من الرئيس ميشال عون بشأن حاكم مصرف لبنان

هنط في المية الحقوني|نشوب حريق في مركب الإعلامية بسمة وهبة بـ الساحل

خاص| بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك

وصية خاصة.. ماذا قالت دلال عبدالعزيز في رسالتها لـ حسن الرداد؟ فيديوجراف

خطيب المسجد الحرام: المؤمن العاقل لا يضيع شيئا من عمره في البطالة

السفارة السعودية تصدر تحذيرا شديدا لمواطنيها في جورجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مأجر بلطجية وله مشاكل مع جوزي|إيه سر إلغاء فرح آية أسامة "فيديوجراف"

حياتي اتدمرت|نهاية مأساوية لحفل زفاف البلوجر آية أسامة

بعد إصابته بـ فيروس A.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذه الأطعمة

الأردن يعزي مصر في شهداء عمليات مكافحة الإرهاب بسيناء

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

ممثلة شهيرة تهاجم ابنة عمرو دياب بعد إعلان خطبتها

مفاجأة بشأن مد سن المعاش لما بعد 60 ومكافاة نهاية الخدمة وفقا للقانون

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

فيديو

مأجر بلطجية وله مشاكل مع جوزي|إيه سر إلغاء فرح آية أسامة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. اشترت جهازها.. من هو خطيب نور عمرو دياب المنتظر؟

فيديوجراف.. بعضها ليس له علاج.. 8 أنواع منتشرة لـ فيروس الهربس

فيديوجراف.. فقدت عذريتها.. أم تعذب طفلتها ذات الـ8 سنوات

المزيد

ساحة رأي

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

اﻟﻤﺰﻳﺪ