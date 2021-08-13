«صيفك أجمل» .. حملة توعوية جديدة يطلقها مركز الأزهر

أطلق مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية حملة بعنوان «صيفك أجمل» بالتزامن مع موسم الإجازة الصيفية.



تهدف الحملة إلى بيان أهمية الترفيه عن النفس والأسرة في الإسلام، وأهم ضوابطه وآدابه، وكيفية إدارة الوقت والانتفاع به، وخطورة تضييعه.



كما تُسلّط الضوء على أهم النشاطات التي يمكن ممارستها في الإجازة الصيفية، وكثير من ضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية بالإضافة لبعض الإرشادات الفقهية والدعوية المتعلقة بالصوم، والعمل، وقضاء حوائج الناس، والصدقات، في الأيام شديدة الحرّ.



ويمكن متابعة الحملة على المنصات الإلكترونية لمركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية، كما يمكن التَّواصل المباشر مع المركز على هاتف رقم: 19906 في أيام العمل الرسميَّة، من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وعبر رسائل فيس بوك الخاصّة، ومن خلال تطبيق المركز لتلقّي الفتاوى.