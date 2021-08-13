ميار شريف تصعد لنصف نهائي بطولة إسبانيا الدولية للتنس

صعدت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس الأرضي، مساء اليوم الجمعة، إلى نصف نهائي بطولة إسبانيا الدولية المفتوحة.

وتأهلت ميار شريف لقبل النهائي عقب فوزها على الروسيه اوكسانا سيليخمنتيفا، بمجموعتين مقابل واحدة، وجاءت نتائج المجموعات "3 - 6، 6 - 4، 6 - 3".

ونجحت لاعبة التنس المصرية ميار شريف، المُلقبة بـ"فتاة مصر الذهبية" في الدخول لقائمة أفضل 100 لاعبة في تصنيف محترفات التنس.

وحققت ميار إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل إلى بطولتى جراند سلام، بعدما كانت أول مصرية تشارك في المنافسات الرئيسية لبطولة رولان جاروس الأخيرة، لتحجز لنفسها الآن مكانًا وسط الكبار.

وفازت ميار شريف بثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجي في مختلف البطولات الدولية التى شاركت بها.

وشاركت ميار شريف مؤخرًا في منافسات التنس بأولمبياد طوكيو 2020، كأول لاعبة مصرية في التاريخ تشارك في منافسات التنس بالأولمبياد، لكنها لم توفق في الدور الأول.