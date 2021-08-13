تفتيش أمريكي مرتقب على مطار القاهرة نهاية الشهر الجاري .. تفاصيل

يشهد مطار القاهرة الدولي، نهاية أغسطس الجاري، زيارة تفقدية مرتقبة لـ وفد أمريكي التابع لإدارة النقل الأمريكية، للتفتيش على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب والبضائع والطائرات داخل المطار، خاصة الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

بحسب مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن زيارة الوفد الأمريكي التفقدية، هو تفتيش دوري يجري بشكل مستمر ودوري بين سلطات الدولتين للتفتيش على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالمثل تقوم سلطة الطيران المدني المصري، بالتفتيش على الرحلات القادمة القادمة من نيويوك إلى القاهرة، وذلك كإجراء دوري متبع في عالم الطيران ويتم بين الدول التي تسير رحلات وخطوط وخطوط طيران متبادلة فيما بينهم.

وأوضحت المصادر، إن تفتيش الوفد الأمريكي المرتقب، اجتازه مطار القاهرة الدولي، عشرات المرات سابقًا دون أي ملاحظات، موضحًا أنه سوف يقوم بتفقد إجراءات الركاب، ورحلات مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك مع تفقد خط سير حقائب الركاب أيضاً، منذ وضعها على كاونترات وزن الحقائب داخل صالة السفر وحتى خروجها وشحنها على الطائرات، مع رصد حركة حاويات الطعام والتى تتضمن وجبات الركاب وتحركها من خروجها من منطقة الكيترينج وشحنها على الطائرات.

ويتابع الوفد الأمريكي، خلال زيارته أيضًا، الإجراءات الأمنية داخل مطار القاهرة، خاصة المتبعة لتأمين الحاويات والطرود الخاصة بالبضائع قبل شحنها على الطائرات ومتابعة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بفحص هذه الطرود، ورصد حركة الراكب منذ دخوله صالة السفر، ومروره بمناطق وزن الحقائب والترانزيت حتى الصعود إلى الطائرة.

ووفقا لـ المصادر المطلعة، فإن زيارة الوفد الأمريكي، التفقدية لـ مطار القاهرة تستمر لمدة 5 أيام، ومن المتوقع أن يصل الوفد حسب الترتيبات المُعدة له حتى الآن يوم 22 أغسطس وينهي تفتيشه يوم 26 أغسطس الجاري، ليغادر بعد التأكد من جميع الإجراءات المتبعة داخل مطار القاهرة.