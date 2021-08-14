طلاب هندسة حلوان تبدع فى إبتكار العديد من مشروعات التخرج الفريدة الطلاب تطالب بتحويل فكرة المشروع إلى مرحلة التصنيع وعميد الكلية نسعى إلى إعداد خريجين مؤهلين فى التخصصات الهندسية المختلفة

محمد الدسوقى القائم بعمل عميد كلية هندسة حلوان : الكلية بها كوادر مميزة ومبدعة فى مشروعات تخرجهم

ماجد نجم القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان : الجامعة بها العديد من الطلاب المبتكرين والمبدعين

طلاب هندسة حلوان تبتكر أول " أسكوتر ذكي قابل للطي" في مصر

ترجمة لغة الإشارة للنصوص فكرة مشروع جديد لخدمة ذوي الإعاقة من الصم



يقدم طلاب الجامعات سنويا العديد من مشروعات التخرج الفريدة من نوعها كتطبيق عملى على ما تمت دراسة خلال فترة الجامعة ، و تؤهلهم لدخول سوق العمل و تحقيق التنمية .

ابتكر طلاب كلية هندسة المطرية جامعة حلوان أول " أسكوتر ذكي قابل للطي" في مصر ضمن مشاريع التخرج للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ بالكلية .

ويأتى الابتكار مواكبا سياسة الدولة المصرية في تطوير وسائل النقل الخاص والعام، بفكر مصري وخامات وقطع مصرية و تم تنفيذ الاسكوتر الذكي كإبتكار جديد ينافس على مستوى العالم وقد تم التنفيذ من قبل طلاب كلية هندسة المطرية جامعة حلوان و تحت إشراف دكتور ياسر شعبان الأستاذ المساعد بالكلية.

كما يأتى الاسكوتر في سياق التطوير والحفاظ على البيئة واظهار الشكل الحضاري لمصرنا الحبيبة حيث يعمل بالكهرباء بمميزات قد تؤهل هذا الابتكار للتعميم في أنحاء الجمهورية، كما يمكنه أن يتحول لحقيبة سفر بعد ان تنتهي من رحلتك سواء كانت قصيره او حتى طويله، يمكن حمله ووضعه فى أى مكان دون أن يتطلب ذلك حيزاً يذكر .

ولم تتوقف مميزات المشروع المبتكر عند هذا الحد، بل يحتوي الاسكوتر على بطارية يمكن شحنها مثل أي جهاز إلكتروني يحتاج لشاحن لأعادة شحنه في المنزل، لتكون الميزة الجديدة والإضافة القوية أنه لا يحتاج لمحطات شحن كهربائي في الطرق وهو ما سيوفر كثيرًا، كما انه يحتوي علي حساسات استشعار تعمل على تفادي الاصطدام حيث انها تقوم بإنذار المستخدم عند اقتراب أي جسم منه.

ولم يقف المشروع عند هذا الحد من الإبداع حيث يعمل الاسكوتر بجهاز يمكن من خلاله تفعيل خاصية بالأقمار الصناعية ليساعد المستهلك على قصر الرحلة والوصول السريع عن طريق " ابلكيشن" في الهاتف وهذه الخاصية متاحة حاليا للمكان المستهدف، و ايضا به حساس له القدرة على قياس نبضات القلب ونسبة الأكسجين في الدم من خلال الهاتف المحمول، بالإضافة إلى وضع خاصية جديدة من نوعها بتسجيل رقم هاتف في كل سكوتر، يقوم بالاتصال التلقائي في حالة حدوث أي حادث للشخص، و فيما بعد سيتم إضافة ألواح طاقة شمسية للتقليل من استخدام الطاقة ، بالإضافة إلى صغر الحجم الذي يساعد أيضا على التقليل من الزحام وتفادي التكتل المروري، وبسعر يعتبر ميزة لكل مواطن يرغب في تقصير رحلته وتوفير وقته وتقليل جهده.

ومع كل هذه المميزات يعد أرخص من أسعار السيارات الصغيرة والدراجات النارية " الموتوسيكل “ و “ التو كتوك ” الظاهرة التي اجتاحت الشوارع المصرية بشكل مفاجئ في مظهر غير حضاري .

ومن اهم المواصفات للاسكوتر بالنسبة للبطارية فإن فرق الجهد الكهربائي 36 فولت والسعة 12 امبير ساعة وزمن الشحنة 4 ساعات 2.1 كجم، أما عن الموتور الكهربائي ، فإن الوزن 2.25 كجم والقدرة 350 وات، وعن السرعة والمسافة فإن المسافة المقطوعة للشحنة الواحدة =16 الى 21 كم على حسب الوزن، السرعة الخطية =16.6 كم/ساعة،أما عن وزن الاسكوتر فهو 26 كجم.

ويتميز الاسكوتر بأنه يعمل بنظام الملاحة بالاقمار الصناعية عن طريق الهاتف المحمول، ووجود أجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية، ووجود monitor rate Heart (نظام مراقبة معدل ضربات القلب).

ويتكون فريق عمل المشروع من الطلاب: ابراهيم محمد فرحات حسن، عبدالرحمن صالح السيد عبد الوهاب، محمد ابراهيم محمد محمد، محمد اسامة محمد عبدالهادي، محمد اشرف حامد أبوزيد، محمد اشرف محمد كمال الدمرداش، محمد جمال محمد خليل الروبي، محمد حسام الدين فؤاد احمد، محمد خالد حنفي على، محمد خالد صالح.



وتوالت إبداعات طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان ، حيث نجح فريق منهم فى ابتكار فكرة مشروع عبارة عن عملية ترجمة لغة الإشارة لنصوص وترجمة النصوص أو الكلام للغة الإشارة، وذلك بدعم ورعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور محمد الدسوقى القائم بعمل عميد كلية هندسة حلوان.

وتتمثل فكرة المشروع فى ترجمة لغة الإشارة للنصوص، وكذلك ترجمة النصوص او الكلام للغة الإشارة، حيث أن ترجمة الاشارة للنصوص تتم باستخدام بعض التقنيات المتطورة واستخدام الذكاء الاصطناعي لعملية ترجمة الاشارة لكلام، من خلال استخدام deep learning techniques , computer vision، والجزء الثاني من فكرة المشروع يتم باستخدام الواقع المعزز والرسوم المتحركة لإتمام عملية ترجمة الصوت او بعض الكلمات للغة الاشارة، وترجمة الكلمات أو الصوت باستخدام الـ animation , augmented reality

هذا ومازال فريق عمل المشروع يقومون بتطوير النظام بالمشروع لكي يستطيع خدمة ذوي الإعاقة من الصم ومساعدتهم بالتواصل مع الآخرين.

وأعرب طلاب الفريق عن سعادتهم بنجاح هذا المشروع ، مطالبين بتحويل فكرة المشروع إلى مرحلة التصنيع للمنافسة فى الأسواق العالمية.

وأشرف على المشروع الدكتور عمرو السيد، وتكون فريق العمل من الطالبة إيمان سعيد محمود محمد، إيمان خالد محمد، أميرة محمد داغر.

أشاد الدكتور ماجد نجم بالطلاب المبتكرين والمبدعين، مؤكدا أن جامعة حلوان تمتلك ثروة هائلة من الطلاب المتميزين الذين يساهمون في بناء مستقبل ونهضة مصر لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على اكتشاف المواهب العلمية الناجحة والمميزة، وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للموهوبين، موضحا أن كليات الهندسة بالجامعة تزخر بمشروعات التخرج المتميزة التي تدلل على إبداعات الطلاب وأفكارهم المستنير.

وقال الدكتور محمد الدسوقى القائم بعمل عميد كلية هندسة حلوان، بأن الكلية بها كوادر مميزة ومبدعة ومبتكرة فى مشروعات تخرجهم حيث تسعى كلية هندسة حلوان، إلى إعداد خريجين مؤهلين فى التخصصات الهندسية المختلفة وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لخدمة مؤسسات سوق العمل وأداء حاجتهم المهنية، والعمل على الارتقاء بالأداء المهنى المطلوب فى جهات العمل من خلال الخدمات الاستشارية والبحوث التطبيقية.