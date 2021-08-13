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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي: دور الجيش المصري في محاربة الإرهاب ركيزة الأمن القومي العربي

صدى البلد

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالجهود الحثيثة التي يقوم بها رجال القوات المسلحة المصرية البواسل في مكافحة الإرهاب ومحاربة التنظيمات الإرهابية.

 

مثمناً عالياً التضحيات الغالية التي يقدمها أبناء الجيش المصري العظيم من أجل الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته وحفظ أمنه واستقراره. 

 

جاء ذلك على خلفية إعلان المتحدث العسكري المصري تمكن قوات مكافحة الإرهاب في القضاء على 13 عنصراً إرهابياً في وسط وشمال سيناء، وضبط عدد من الذخائر التي كانت في حوزتها، والتي كانت تنوي استخدامها في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

 

وأكد "العسومي" في بيانه له، أن الدور الرائد الذي يقوم به الجيش المصري العظيم في مكافحة الإرهاب ومحاربة هذه التنظيمات أصحاب الفكر الضال، يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، انطلاقاً من أن أمن واستقرار جمهورية مصر العربية يمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار العالم العربي والمنطقة ككل، مشدداً على دعم البرلمان العربي الكامل للجهود المضنية التي تقوم بها جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حربها ضد التنظيمات الإرهابية، واقتلاع الإرهاب من جذوره، وإحباط مخططاته الإرهابية.

 

وأشاد رئيس البرلمان العربي بكفاءة وجهوزية رجال القوات المسلحة المصرية البواسل وروحهم القتالية العالية في القضاء على هذه العناصر الإرهابية الضالة، وقدرتهم العالية على حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين.

 

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وحكومة وبرلمان وشعب مصر في شهداء هذه العملية النوعية التي قام بها أبناء الجيش المصري، سائلًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن علي المصابين بالشفاء.

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