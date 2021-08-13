وجّه لهم طلبين مهمين|توجيهات عاجلة من كارتيرون للاعبي الزمالك لعبور الإسماعيلي

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران مساء اليوم الجمعة بملعب فندق معسكر الفريق بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا السبت بالجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.



ووجه كارتيرون رسائل تحفيزية للاعبي الزمالك أهمها ضرورة التركيز وبقوة في لقاء الغد للفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على صدارة المسابقة.. مشددا على ثقته الكبيرة في قدراتهم وخبراتهم في التعامل مع مثل هذه المباريات الحاسمة.

وفي نهاية الجلسة شرح كارتيرون للاعبي الفريق بعض الأمور الفنية التي ينوي تنفيذها في مران اليوم استعدادا لتطبيقها في اللقاء غدا.

وانتظم الزمالك في معسكر مغلق ظهر اليوم الجمعة بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في السابعة مساء غد.