مران الزمالك.. كارتيرون يعقد محاضرة فنية مصغرة للاعبين

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية مصغرة للاعبين في ملعب فندق معسكر الفريق بالإسماعيلية، وذلك بعد الانتهاء من الفقرة التأهيلية، خلال المران المسائي اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

وقام كارتيرون خلال المحاضرة بشرح بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بطريقة اللعب، والتى ينوي تدريب اللاعبين عليها استعدادا لمباراة الغد.

كما وجه كارتيرون ومساعداه أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، بعض التعليمات لبعض اللاعبين من خلال تكليفهم بأدوار خاصة سواء هجومية أو دفاعية داخل الملعب.

وانتظم الزمالك في معسكر مغلق ظهر اليوم الجمعة بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في السابعة من مساء غد السبت في الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز.