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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك .. فقرة تأهيلية خاصة للاعبين

صدى البلد

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تأهيلية خاصة للاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب فندق معسكر الإسماعيلية، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا السبت بالجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للفريق على تخفيف الحمل البدني، وذلك وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع منعا لتعرض أي لاعب للإجهاد.

وأدى اللاعبون فقرة تأهيلية تحت قيادة البرتغالي فيرناندو مخطط الأحمال، عبارة عن جري خفيف في جزء من الملعب، بجانب التأهيل بالكرة من خلال تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات.

يذكر أن الزمالك انتظم في معسكر مغلق ظهر اليوم الجمعة بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في السابعة من مساء غد السبت.

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