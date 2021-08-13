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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس حي شرق شبرا الخيمة: مصنع الأحذية المحترق تم إغلاقه لتشغيله بدون ترخيص بالقليوبية

حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية

أكد اللواء هشام رفعت رئيس حي شرق شبرا الخيمة فى القليوبية إن مصنع الأحذية البلاستيكية المحترق اليوم بمنطقة عزبة أيوب في بهتيم بدائرة الحي تم اغلاقه منذ يومين عن طريق لجنة مشكلة من الحي وحملة مكبرة لعدم وجود تراخيص به ووجوده في منطقة سكنية ، بالاضافة الى انعدام شروط الأمن والسلامة المهنية.

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واشار رئيس حى شرق شبرا الخيمة الى أنه سيتم رفع تقرير عن المصنع للنيابة العامة التي بدأت التحقيق في الواقعة.
فيما قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع أحذية بلاستيكية ببهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة الذي نجحت أجهزة الحماية المدنية في السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.
كان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بمصنع أحذية بلاستيكية بمنطقة عزبة أيوب ببهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لموقع الحريق وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق والمنشات المجاورة دون اى اصابات او خسائرفى الارواح.
وكشفت التحقيقات والمعانية الأولية أن الحريق نشب بمصنع أحذية بلاستيكية بمنطقة عزبة أيوب ببهتيم دائرة القسم بدون ترخيص على مساحة 150 متر بالدور الأرضى بعقار مكون من 4 طوابق ولم ينتج عن الحريق اى إصابات أو خسائر بالأرواح.
كما تبين من المعاينة أن المصنع المحترق مغلق منذ يومين بقرار من حي شرق شبرا الخيمة لتشغيله بدون ترخيص وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
من ناحية اخري تمكنت قوات الإنقاذ النهرى فى القليوبية من انتشال جثة شاب مجهول الهوية غارقًا بمياه ترعة الإسماعيلية دائرة مركز شرطة قليوب جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق.
تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة قليوب بورود إخطار بوجود جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة بلقس دائرة المركز.
على الفور جرى انتشال الجثة بواسطة قوات الإنقاذ النهرى وتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية فى العقد الثالث من العمر، قمحى البشرة، وطوله 165 سم، يرتدى تيشرت أبيض فى أسود.
وبمناظرتها تبين عدم وجود أية إصابات ظاهرية بها، ولم يعثر بحوزته على ثمة أوراق تفيد فى تحديد شخصيته، ولم يتعرف عليه أحد من أهالى المنطقة.
حُرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
من ناحية أخرى تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق نشب بمخزن خردة بالخصوص دون وقوع خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من قسم شرطة الخصوص بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن خردة بمنطقة أرض الكرداسة دائرة قسم شرطة الخصوص.
وعلى الفور جرى الدفع بسيارتى إطفاء لمكان الحريق وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بالأرواح.
وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب بمخزن خردة مكون من طابق واحد على مساحة 70 متر بدون ترخيص وأتت النيران على كمية من مخلفات البلاستيك الموجودة بالمخزن وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائى.
من جانبها أمرت نيابة مركز شرطة طوخ فى القليوبية بحبس 23 تاجرا من تجار المخدرات ، كما تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبطهم في حملة أمنية على قرى مركز شرطة طوخ لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات وحاملي الأسلحة النارية دون ترخيص حيث جرى ضبط المتهمين والتحفظ على 11 قطعة سلاح ناري وأبيض.
تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بشن حملة أمنية استهدفت قرى مركز شرطة طوخ وعدداً من الدوائر والأقسام والمراكز أسفرت عن ضبط 19 قضية مخدرات ضبطت خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 23 متهما لعدد 9 منهم معلومات جنائية وضبط 11 قطعة سلاح نارى وأبيض وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة عدد من المتهمين.
وتمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط  5 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، كما تم ضبط 2 مراقب هارب وتنفيذ  8247 حكما قضائيا متنوعا وأحيل جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.
فيما تمكنت شرطة المسطحات بالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية من ضبط 24 طن مخصبات زراعية و5 مصانع ومستودع بدون ترخيص وتم التحفظ عليها وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى مدير أمن القليوبية اخطارا من مباحث التموين يفيد بتنفيذ حملة بالتنسيق مع شرطة المسطحات بناء على ورود معلومات تفيد بقيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومستودعات عشوائية لإنتاج المذيبات العضوية المستخدمة فى صناعة المخصبات الزراعية والأعلاف البروتينية والمخلفات البلاستيكية والمعدنية بالمخالفة للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 5 مصانع ومستودع غير مرخصين والمديرين المسئولين عنها، حيث بلغ إجمالى المضبوطات 10 أطنان و620 أسطوانة أوكسجين مجهولة المصدر و24 طن مخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة و30 طن أعلاف مجهولة المصدر ومقلدة و4 أطنان أسلاك ألومنيوم كهربائية مجهولة المصدر ومقلدة و 9٫200 طن بلاستيك وكاوتشوك ومصنعاتها مجهولة المصدر ومقلدة  وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية شبرا الخيمة مدير أمن القليوبية الحماية المدنية النيابة العامة

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