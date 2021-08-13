الشهر العقاري يوضح فكرة فروع التوثيق المتنقلة

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري، إن القيادة السياسية شاغلها الأساسي هو حصول المواطنين على كافة الخدمات بطريقة سهلة وبسيطة وميسرة، ومن هذا المنطلق جاء التفكير في كيفية الخروج من زحام مكاتب التوثيق.

أضاف جمال ياقوت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لهذا السبب تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات العدل والتخطيط والاتصالات وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من أجل تشغيل فروع توثيق متنقلة على مستوى الجمهورية تابعة لمصلحة الشهر العقاري.

وتابع: أن هدف هذه الخدمة، هو تدعيم فروق التوثيق الثابتة في حال وجود زحام أمام هذه الفروع، وأيضا دفع سيارات التوثيق المتنقلة للتجمعات العمرانية والسكانية التي لا يوجد بها فروع توثيق.

وأردف "ياقوت"، أن وزير العدل وضع خطة شاملة هدفها الأساسي تقريب الخدمات للمواطنين الراغبين فيها.

