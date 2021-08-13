عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك| تقسيمة قوية.. وكارتيرون يُشيد باللاعبين

الزمالك
الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية، بنهاية المران، مساء اليوم الجمعة، على ملعب فندق معسكر الفريق في الإسماعيلية؛ استعدادا لمواجهة الدراويش، غدا السبت، في بطولة الدوري الممتاز.

 

وشهدت التقسيمة تنفيذ جميع التعليمات الفنية والخططية التى تم الاتفاق والتدريب عليها من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث ظهر الجميع بصورة طيبة لمباراة الغد.

 

كما حرص كارتيرون ومساعدوه على إيقاف التقسيمة لتصحيح بعض الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون.

 

وعقب انتهاء التقسيمة عقد كارتيرون اجتماعا مع اللاعبين مرة أخرى لتحفيزهم وكذلك الإشادة بهم على الجهد المبذول خلال التدريب اليوم.

 

وانتظم الزمالك في معسكر مغلق ظهر اليوم الجمعة بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في السابعة من مساء غد السبت في الجولة الثلاثين من الدوري.

ترشيحاتنا

سفير تونس بالقاهرة: الرئيس قيس سعيد استجابة لنبض الشارع.. فيديو

المصرية هانيا الحمامي تتوج بـ لقب بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش

قرار عاجل من مجلس الوزراء السوري

شاهد.. ليلى علوي تتمايل في حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي

السودان يسقط طائرة تجسس إثيوبية داخل حدوده

حياة كريمة بـ قيادة الرئيس|مشاركة فعالة لشركات قطاع الأعمال فى تطوير الريف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بشأن مد سن المعاش لما بعد 60 ومكافاة نهاية الخدمة وفقا للقانون

حارس مرمى بيراميدز يتعرض لحادث سير مروع .. شاهد

خاص| بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

هنط في المية الحقوني|نشوب حريق في مركب الإعلامية بسمة وهبة بـ الساحل

بعد اعتداء المخرج محمد سامي عليها.. قرار حاسم من الفنانة إيمي سالم

ممثلة شهيرة تهاجم ابنة عمرو دياب بعد إعلان خطبتها

مأجر بلطجية وله مشاكل مع جوزي|إيه سر إلغاء فرح آية أسامة "فيديوجراف"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

فيديو

عمرو دياب وياسمين صبري.. فنانون يقتحمون عالم الموضة

وصية خاصة.. ماذا قالت دلال عبدالعزيز في رسالتها لـ حسن الرداد؟ فيديوجراف

مأجر بلطجية وله مشاكل مع جوزي|إيه سر إلغاء فرح آية أسامة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. اشترت جهازها.. من هو خطيب نور عمرو دياب المنتظر؟

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

اﻟﻤﺰﻳﺪ