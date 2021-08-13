مران الزمالك| تقسيمة قوية.. وكارتيرون يُشيد باللاعبين

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية، بنهاية المران، مساء اليوم الجمعة، على ملعب فندق معسكر الفريق في الإسماعيلية؛ استعدادا لمواجهة الدراويش، غدا السبت، في بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت التقسيمة تنفيذ جميع التعليمات الفنية والخططية التى تم الاتفاق والتدريب عليها من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث ظهر الجميع بصورة طيبة لمباراة الغد.

كما حرص كارتيرون ومساعدوه على إيقاف التقسيمة لتصحيح بعض الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون.

وعقب انتهاء التقسيمة عقد كارتيرون اجتماعا مع اللاعبين مرة أخرى لتحفيزهم وكذلك الإشادة بهم على الجهد المبذول خلال التدريب اليوم.

وانتظم الزمالك في معسكر مغلق ظهر اليوم الجمعة بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في السابعة من مساء غد السبت في الجولة الثلاثين من الدوري.