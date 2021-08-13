حياة كريمة| مشاركة فعالة لشركات قطاع الأعمال فى تطوير الريف المصري

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة حياة كريمة لتحويل القرى إلى تجمعات ريفية مستدامة بتكلفة 700 مليار جنيه خلال 3 سنوات ولأول مرة يتم استهداف كافة محاور التنمية اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً من خلال مشروع قومي متكامل مما يكرس مفاهيم العدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة.

وحرصت المبادرة الرئاسية حياة كريمة على تبني الأسس والمعايير العلمية الدقيقة لتحديد القرى الأكثر احتياجاً وفقاً لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية ومن أهذه المعايير؛ ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، انخفاض نسبة التعليم وارتفاع كثافة فصول المدارس، الاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، سوء أحوال شبكات الطرق، بالإضافة الى ارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.

وتتعاون كافة الوزارات فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لإنجاز هذا المشروع القومي العملاق على اكمل وجه ويستعرض" صدى البلد" مشاركة وزارة قطاع الأعمال العام فيها من خلال الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير والتى تتولى توصيل المرافق من صرف صحى ومياه ومرافق عامة وخدمية للقرى المشاركة فى المبادرة.

نجحت شركة العبد التابعة للقابضة للتشييد و التعمير، فى الحصول على أعمال بقيمة 2.5 مليار جنيه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنفيذ مرافق فى أكثر من 50 قرية فى محافظات أسوان وقنا وسوهاج والمنيا وكفر الشيخ.

وتقوم شركة العبد للمقاولات الآن بتنفيذ مشروعات صرف لنحو 12 قرية وتابع لها بمحافظة المنوفية بتكلفة تصل لنحو 200 مليون جنيه فى اطار تطوير القرى المصرية و سيتم تنفيذ المشروع لقرى براشيم وكفر عون وكوم عياد، وعزب العصاره والطويلة البحرى وعزب منصور المستجدة " الجيار" طعيمة، والنجار والعزب المجاورة والفرعونية، والمعاشات والهوانم والجراهرجى ولمعى.

وحصلت شركة مصر لأعمال الاسمنت المسلح عدد من المشروعات لتنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة فى قرى محافظتى البحيرة والمنوفية بتكلفة تصل لنحو 500 مليون جنيه.

وتتضمن القرى التي سيتم تنفيذ مرافق لها قريتى كوم الفرج والعنيتة بمحافظة البحيرة، حيث سيتم تنفيذ محطة معالجة وشبكات انحدار وخطوط صرف، بتكلفة تبلغ نحو 250 مليون جنيه لتقديم الخدمة لألاف المواطنين ،وسيتم تنفيذ خطوط صرف ومحطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد بتكلفة 250 مليون جنيه في قرى السادات وقورص وكفر قورص وأبو رقبة ومنيل جويدة وبوية شطانوف والخلواصى محافظة المنوفية.

وتنفذ شركة النصر للمبانى والانشاءات إيجيكو، مشروعا كبيرا ضمن مبادرة حياة كريمة يضم 8 قرى بمركز ادفو محافظة أسوان والمشروع عبارة عن تنفيذ شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد ، ومحطات معالجة لـ8 قرى بالمركز، بما يضمن توصيل الخدمة لمئات الآلاف من المواطنين المحرومين منها، وذلك بتكلفة تصل لنحو مليار جنيه.