جهاد جريشة حكمًا لمباراة الزمالك والإسماعيلي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الإسماعيلي المقرر لها غدا السبت في السابعة مساءً باستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم طاقم التحكيم كلا من:

جهاد جريشة حكما للساحة

سمير جمال مساعدا أول

وائل شعبان مساعدا ثانيا

محمد عبد الحافظ حكما رابعا

أحمد الغندور حكم فيديو

محمود بسيوني مساعد حكم فيديو.

يذكر أن الزمالك كان قد انتظم في معسكر مغلق ظهر اليوم الجمعة بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الغد.