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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القليوبية في 24 ساعة| ضبط 23 تاجر مخدرات .. اندلاع حريق بمصنع أحذية ومخزن .. وانتحار فتاة جامعية لروسوبها فى الامتحانات

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
  • التحفظ على 11 قطعة سلاح ناري وأبيض في حملة أمنية 
  • السيطرة على حريق نشب بمخزن  بالخصوص دون  خسائر بالأرواح
  • انتحار طالبة بسبب  الرسوب فى 6 مواد دراسية 

شهدت محافظة القليوبية  العديد من الأحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أمرت نيابة مركز شرطة طوخ فى القليوبية بحبس 23 تاجرا من تجار المخدرات.

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وتمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبطهم في حملة أمنية على قرى مركز شرطة طوخ لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات وحاملي الأسلحة النارية دون ترخيص حيث جرى ضبط المتهمين والتحفظ على 11 قطعة سلاح ناري وأبيض.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بشن حملة أمنية استهدفت قرى مركز شرطة طوخ وعدداً من الدوائر والأقسام والمراكز أسفرت عن ضبط 19 قضية مخدرات ضبطت خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 23 متهما لعدد 9 منهم معلومات جنائية وضبط 11 قطعة سلاح نارى وأبيض وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة عدد من المتهمين.


وتمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط  5 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، كما تم ضبط 2 مراقب هارب وتنفيذ  8247 حكما قضائيا متنوعا وأحيل جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.


فيما تمكنت شرطة المسطحات بالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية من ضبط 24 طن مخصبات زراعية و5 مصانع ومستودع بدون ترخيص وتم التحفظ عليها وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى مدير أمن القليوبية اخطارا من مباحث التموين يفيد بتنفيذ حملة بالتنسيق مع شرطة المسطحات بناء على ورود معلومات تفيد بقيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومستودعات عشوائية لإنتاج المذيبات العضوية المستخدمة فى صناعة المخصبات الزراعية والأعلاف البروتينية والمخلفات البلاستيكية والمعدنية بالمخالفة للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية.


وأسفرت الحملة عن ضبط 5 مصانع ومستودع غير مرخصين والمديرين المسئولين عنها، حيث بلغ إجمالى المضبوطات 10 أطنان و620 أسطوانة أوكسجين مجهولة المصدر و24 طن مخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة و30 طن أعلاف مجهولة المصدر ومقلدة و4 أطنان أسلاك ألومنيوم كهربائية مجهولة المصدر ومقلدة و 9٫200 طن بلاستيك وكاوتشوك ومصنعاتها مجهولة المصدر ومقلدة  وتولت النيابة التحقيق.


من ناحية اخري أكد اللواء هشام رفعت رئيس حي شرق شبرا الخيمة فى القليوبية إن مصنع الأحذية البلاستيكية المحترق اليوم بمنطقة عزبة أيوب في بهتيم بدائرة الحي تم اغلاقه منذ يومين عن طريق لجنة مشكلة من الحي وحملة مكبرة لعدم وجود تراخيص به ووجوده في منطقة سكنية ، بالاضافة الى انعدام شروط الأمن والسلامة المهنية.


واشار رئيس حى شرق شبرا الخيمة الى أنه سيتم رفع تقرير عن المصنع للنيابة العامة التي بدأت التحقيق في الواقعة.


فيما قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع أحذية بلاستيكية ببهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة الذي نجحت أجهزة الحماية المدنية في السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.


كان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بمصنع أحذية بلاستيكية بمنطقة عزبة أيوب ببهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.


وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لموقع الحريق وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق والمنشات المجاورة دون اى اصابات او خسائرفى الارواح.


وكشفت التحقيقات والمعانية الأولية أن الحريق نشب بمصنع أحذية بلاستيكية بمنطقة عزبة أيوب ببهتيم دائرة القسم بدون ترخيص على مساحة 150 متر بالدور الأرضى بعقار مكون من 4 طوابق ولم ينتج عن الحريق اى إصابات أو خسائر بالأرواح.


كما تبين من المعاينة أن المصنع المحترق مغلق منذ يومين بقرار من حي شرق شبرا الخيمة لتشغيله بدون ترخيص وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


من جانبها قامت طالبة جامعية فى القليوبية بالانتحار والقاء نفسها من شرفة مسكنها بالدور الخامس بالعبور مما إدى إلى إصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ ووفاتها فور نقلها للمستشفى وذلك بعدما عاتبتها والدتها على الرسوب فى 6 مواد دراسية بالفرقة الثانية بكلية التجارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة.


تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة العبور يفيد ورود بلاغ بقيام طالبة جامعية بإلقاء نفسها من شرفة مسكنها بالدور الخامس مما إدى إلى إصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ ووفاتها فور نقلها للمستشفى.


وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين قيام "أ م ف" 19 سنة طالبة جامعية بالفرقة الثانية بكلية التجارة بإلقاء نفسها من شرفة مسكنها بالدور الخامس مما إدى إلى إصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ ووفاتها فور نقلها للمستشفى.


وبسؤال والدة الفتاة تبين أنه أثناء معاتبتها لابنتها لرسوبها هذا العام فى 6 مواد دراسية فوجئت بقيامها بالتوجه لشباك الشقة الكائنة بالدور الخامس وألقت بنفسها فى الشارع مما تسبب فى حدوث الإصابات الموصوفة وجرى نقلها لمستشفى العبور الخصصى إلا أنها توفت فور وصولها وتولت النيابة التحقيق.


كما تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق نشب بمخزن خردة بالخصوص دون وقوع خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من قسم شرطة الخصوص بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن خردة بمنطقة أرض الكرداسة دائرة قسم شرطة الخصوص.


وعلى الفور جرى الدفع بسيارتى إطفاء لمكان الحريق وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بالأرواح.


وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب بمخزن خردة مكون من طابق واحد على مساحة 70 متر بدون ترخيص وأتت النيران على كمية من مخلفات البلاستيك الموجودة بالمخزن وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائى.

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