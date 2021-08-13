200 ألف وحدة سكنية لمحاربة العشوائيات| الباز: مؤشرات إيجابية للتنمية

قال الاعلامى محمد الباز ، إن مصر تواجه معركتين أولاهما تتعلق ببقائها قوية راسخة وسط كافة التحديات والأخرى تتعلق بالبناء والتعمير، لافتا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي من المقرر أن يفتتح غدا 14 ألف وحدة سكنية جديدة فى مدينة بدر.



وأوضح الباز ، خلال حلقته ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار، أن اجمالى هذه الوحدات تدخل فى نطاق الاسكان الاجتماعى المدعم من الدولة المصرية ونستهدف تسكين الموظفين الذين من المقرر أن يقطنونا فى العاصمة الإدارية الجديدة .



ولفت أن الدولة المصرية وفرت 14 ألف وحدة سكنية فى مدينة بدر لصالح الموظفين اضافة لوحدات سكنية أخرى من المقرر افتتاحها فى فترات قادمة والتى تعطى مؤشرات ايجابية للتنمية والأجيال القادمة اضافة لجهود الدولة فى محاربة العشوائيات لمناطق آدمية تشتمل على كافة المرافق الحيوية باجمالى 200 ألف وحدة سكنية خلال السنوات القليلة المقبلة.