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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المحامي العام يحقق في بلاغ سيدة تتهم سائق توك توك باغتصابها بـ قطور

المحامي العام يحقق
المحامي العام يحقق في بلاغ سيدة تتهم سائق توك توك باغتصابها

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم في توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز قطور بفتح باب التحقيق في بلاغ سيدة تتهم سائق توك توك بخطفها واستدراجها إلي منزل واغتصابها وسرقة ذهبها في منطقة مقابر عزبة الخضاروة التابعة لقرية سجين الكوم بمدينة قطور تحت تهديد الأسلحة البيضاء .

اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من سيدة في العقد الثالث من عمرها يفيد بتعرضها  للاغتصاب على يد سائق توك توك وصديقه تحت تهديد الأسلحة البيضاء داخل منطقة المقابر وتصويرها بغرض عدم الإفصاح عنهم وسرقة متعلقاتها الذهبية.

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كما  انتقل  الرائد سمير بحيري رئيس المباحث مركز قطور  وقوات الشرطة والسرية والنظامية إلي مكان البلاغ.

 كما كشفت التحريات الأمنية  أن المجنى عليها كانت في طريقها للسوق والذى يبدأ ليلة الخميس حيث استوقفت مركبة توك توك يقودها "أحمد.ا" وبرفقته زميله "خالد.م" ودخلا بها مقابر عزبة الخضاروة التابعة لقرية سجين الكوم بدائرة مركز شرطة قطور وأشهرا الأسلحة البيضاء في وجهها وجرداها من ملابسها وقاما باغتصابها وتصويرها وسرقة ذهبها .

وبتقنين الإجراءات تمكن فريق البحث من ضبط المتهم الاول سائق التوك توك وجار ضبط المتهم الثاني.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الصحي علي السيدة المذكورة .

المحامي العام طنطا سيده تتهم سائق توك توك باعتداءوعليها جنسيا مركز قطور

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