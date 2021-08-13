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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدرب غزل المحلة: هدفنا البقاء في الدوري وأثق في قدرات اللاعبين رغم صعوبة لقاء سيراميكا

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

اختار المدير الفني لفريق غزل المحلة خالد عيد إنه 22 لاعبا؛ استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز لكر القدم، والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد، غدا السبت، ضمن مباريات الأسبوع الـ ٣٠ من البطولة.
وقال عيد- في تصريح، اليوم- إن فريقه قادر على البقاء في الدوري الممتاز، وسيكون له شكل آخر الموسم القادم.
وأضاف إنه راض عن أداء فريق المحلة رغم الأخطاء الساذجة التي يقع فيها بعض اللاعبين في بعض المباريات، مشيرا إلى أن الفريق يدخل لقاء سيراميكا كليوباترا وهدفه تحقيق نتيجة إيجابية.
وتابع "إنني اعتبر اللقاء 6 نقاط لأننا ندخله ورصيدنا 33 نقطة، وسيراميكا 36 نقطة"، لافتا إلى أن اللقاء سيشهد تغييرات في صفوف فريقه نظرا لغياب هشام عادل وإسلام فؤاد للإصابة.
وأشار إلى أن غزل المحلة يحتاج إلى النقاط الثلاث للمباراة ليؤكد بقاءه في الدوري الممتاز، مؤكدا ثقته في قدرات لاعبيه رغم صعوبة المباراة

 

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