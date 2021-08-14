"مرسيدس الفضائية" و"وحش أودي" يهددان عرش تسلا الكهربائية

سيطرت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير على سوق السيارات الكهربائية، بفضل شركة تسلا التي تتربع على عرش صناعة السيارات الكهربائية الفاخرة خلال السنوات الأخيرة، ولكن يبدو أن تلك السيطرة وجدت منافس قوي، بعد دخول الشركات الألمانية الكبيرة بقوة سوق السيارات الكهربائية.

وطرحت الشركات الألمانية سيارتين تعملان بالكهرباء تملكان مميزات فريدة وغير متوقعة صعبت بهما المنافسة على "تسلا" الأمريكية، وتملكان الكثير من الحداثة والكفاءة.

سيارة مرسيدس EQS الكهربائية

احدث السيارة الكهربائية من مرسيدس ضجة كبيرة في سوق السيارات الكهربائية حيث تضمنت مواصفات يعتبرها الكثيرون فريدة وأكثر تطورات من سيارة تسلا الكهربائية.

وتعد مرسيدس EQS الكهربائية سيارة فاخرة ومصنوعة باحترافية كبيرة، وتم تزويدها بعجلات قياس 19 بوصة ووضع رياضي نشط مما يجعلها تحقق انطلاقة قوية وثابتة بجانب الهدوء الكبير نظرا لأنها تعمل بالكهرباء.

وتملك السيارة مظهر فريد للوحة القيادة، وتغطي اللوحة السيارة بداية من كرسي السائق وحتى كرسي المرافق، في حين توفر قدرة توجيه للعجلات الخلفية ذات زاوية محددة، ويمكن تحريك العجلات الخلفية بزاوية تصل إلى 4.5 درجة، ويمكن زيادتها إلى 10 درجات، وفي مجمل مميزاتها جعل البعض يعتبر أنها سيارة قادمة من الفضاء.

سيارة أودي Skysphere الكهربائية

اطلق البعض على تلك السيارة اسم "وحش أودي" فهي ذات طابع عدواني ومن فئة السيارات المكشوفة أنيقة المظهر، وتملك قاعدة عجلات قابلة للتكيف، يمكنها تغيير أحجامها وفقا لوضع القيادة، بالإضافة لامتلاكها قمرة قيادة رقمية مميزة.

كما تملك السيارة عجلة قيادة قابلة للسحب، ويمكن للسيارة ان تعمل بتنقية القيادة الذاتية، وتأتي بطول 4.94 مترا وعجلات منخفضة، ويمكنها ان تتوسع لتصل إلى طول 5.19 مترا، في وضع قيادة يسمى "Grand Touring"، ومع ذلك الوضع يتم إبعاد شاشة التحكم والمقود في تابلو السيارة لتكون أوسع وتعمل بالقيادة الذاتية.

ولكن مازال "وحش أودي" محل التجربة حتى الآن ولم يطرح بشكل رسمي.