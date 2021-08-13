فالنسيا يفتتح الدوري الإسباني بالفوز على خيتافي بهدف

قص فريق فالنسيا، شريط افتتاح الموسم الجديد لبطولة الدوري الإسباني، بفوزه على خيتافي، بهدف نظيف، في الجولة الأولى من الليجا.

نادي فالنسيا لعب منقوص العدد منذ الدقيقة الثانية، بعد تحصل لاعبه هوجو جويلامون على البطاقة الحمراء بعد تدخله على لاعب خيتافي.

وفي الدقيقة 11، استطاع كارلوس سولير تسجيل هدف التقدم لـ فالنسيا من ضربة جزاء تم احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو.

نادي خيتافي حاول العودة في النتيجة، لكن طموحاتهم قُوبلت بواقع طرد لاعبهم إيريك كاباكو بالبطاقة الحمراء، ليحصد الخفافيش أول 3 نقاط لهم في المسابقة.

وبتلك النتيجة، تصدر فالنسيا جدول ترتيب الليجا مؤقتًا برصيد 3 نقاط، فيما توقف رصيد خيتافي عند صفر من النقاط في المركز العشرين والأخير.