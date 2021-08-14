الفنان محمد محمود: الناس عيطت لما عملت تراجيدي..فيديو

قال الفنان محمد محمود، إنه على الرغم من تقديمي عدد من أدوار الكوميديا، إلا أنني أقوم بتأدية أدوار “التراجيدي” بشكل جيد.

وأضاف محمود خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس” عبر فضائية “الحياه”، أن الناس تعاطفت معي عند تقديم دور تراجيدي، معلقا “سمعت أن الناس تعاطفت معايا وعيطت لما قمت تراجيدي”.

وتابع الفنان محمد محمود، أنه عند تقديم مسلسل “بخط الأيد” قدمت شخصية “رجل غلبان وبنتي معاقة”، مؤكدا أن بعض الناس تفاعلت مع الشخصية التي قدمتها وهناك واحدة أرادت أن تعطي لي قميص".

معظم أعمالي كانت في المسرح

وأشار محمود إلى أن معظم أعمالي كانت في المسرح، مؤكدا أن أول فيلم قدمته كان في فيلم “أمير البحار”، والفضل يعود إلى الفنان محمد هنيدي وفريق العمل