الفنان محمد يسري : أحلم بدخول التمثيل منذ صغري.. ووالدي كان يشجعني على التمثيل.. فيديو

قال الفنان محمد يسري، إنه كان يعمل في إحدى الشركات التسويقية قبل دخول عالم الفن، مؤكدا أنه كان دائما يشعر أن لديه موهبة لدخول السينما والتليفزيون.

وأضاف محمد يسري خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس” عبر فضائية “الحياه”، أنه سعى إلى دخول الفن، مشيرا إلى أن مسلسل “حكايات بنات” من أهم الأعمال التي قدمها وعرفه الجمهور من خلالها.

وتابع الفنان محمد يسري، انه كان يحلم بدخول عالم التمثيل منذ الصغر ولكن رفض والده الفنان القدير إبراهيم يسري دخوله مجال الفن قبل حصوله على شهادة جامعية.

والدي يشجعني على التمثيل خارج مصر

وأشار يسري إلى أن ، أن والده كان يشجعه على التمثيل خارج مصر خاصة وأنه يمتلك لغة قوية، مؤكدا أنه تحقق ذلك عندما عرض عبيه فيلم سويدي.

وأكد الفنان محمد يسري، أن مشاركته في مسلسل نجيب زاهي زركش أضافت له الكثير والكثير من الخبرات