هيفاء أبو غزالة : المرأة أصبحت موجودة بكل المناصب الإدارية والقيادية.. فيديو

قالت الدكتورة هيفاء أبو غزالة، العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنني قمت بدراسة علم النفس والإجتماع، وقمت بعمل دكتوراه في التربية والإرشاد النفسي.

وأضفات هيفاء أبو غزالة، خلال لقاء لها لبرنامج “بيت للكل” عبر “القناة الأولى المصرية” أن عملي بوزارة التربية والتعليم، أول إحتكاك عملي لي، مشيرة إلى أنه كان هناك صعوبة في السابق أن تعمل إمرأه في مناصب إدارية.

وتابعت هيفاء أبو غزالة، أن المراه الأن أصبحت موجودة بكل المناصب القيادية والإدارية بجميع الدول بعد أن اثبتت كفاءة.

أهمية اتخاذ كافة التدابير لحصول المراه على حقوقها

أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة على المستوى الإقليمي لضمان حصول كل امرأة على حق متساو في منح الجنسية لأبنائها ودعم حق كل طفل في أن يكون له شهادة ميلاد وأوراق ثبوتية قانونية لاسيما مع تفاقم الأوضاع الإنسانية حول العالم.



