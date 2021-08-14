عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

ثعبان
ثعبان

من وقت لآخر نسمع عن عضة ثعبان لشخص ما ودخوله في حالة خطيرة إذا كان سامًا، لكن في واقعة غريبة، قام رجل هندي بـ عض ثعبان سام حتى الموت انتقاما منه.

 

في واقعة لن تشاهدها في العمر إلا مرة، انتقم رجل هندي يبلغ من العمر 45 عامًا من ثعبان لدغه في منطقة جاجبور في أوديشا، حيث قام الرجل بعض الثعبان حتى الموت.

 


كان «كيشور بدرا» من قرية جامباريباتيا في الهند عائدا إلى المنزل بعد العمل في حقل الأرز مساء الأربعاء، عندما هاجمه ثعبان سام فجأة وعض ساقه.

 

لكن رد فعل بدرا لم يكن ليخطر على بال الثعبان قبل محاولة لدغه، فقد تمكن بدرا من الإمساك بالأفعى السامة وعضها حتى الموت في محاولة للانتقام.

 

يحكي: "شعرت بلدغة في ساقي أثناء عودتي إلى المنزل مشيًا على الأقدام الليلة الماضية.. قمت بتشغيل كشافي ووجدت أمامي ثعبان كريت سام".

 

يستكمل بدرا: "ومن أجل الانتقام، أخذت الثعبان في يدي وعضته مرارًا وتكرارًا، حتى قتلته على الفور".

 


بعد الحادث عاد الرجل الهندي إلى قريته مع الثعبان الميت وأخبر زوجته بالحادث، ثم وقف بدرة فيما بعد يتباهى بالجثة.

 

نصح بعض المتفرجين بدرة بزيارة مستشفى قريب لكنه رفض الذهاب إلى المستشفى وبدلاً من ذلك ذهب إلى معالج تقليدي لطلب المشورة في نفس الليلة.

ثعبان سام انتقام الهند هندي رجل هندي ثعبان ثعبان كريت واقعة غريبة الهندي اخبار المنوعات أخبار الترفيه

موضوعات متعلقة

مساحته 6 أقدام فقط.. أصغر منزل في بريطانيا.. شاهد

أثناء طريقها إلى المنزل.. سيارة تدهس عروس في ليلة زفافها|صور

أثناء غرق السيارات بالمياه.. شاهد تمساح يعترض طريق السائقين| صور

مهدد بقطع يديه.. شاب يصاب بأعراض غريبة بسبب عضة عنكبوت|شاهد

بالفيديو والصور| متظاهرون يحاولون اقتحام مقر بي بي سي في لندن

تعطيل هرمون هام.. تعرف على مخاطر كبسولات القهوة البلاستيكية

سعودي يعثر علي عظام بشرية أثناء جولة في منطقة تاريخية.. صور

نتيجة صادمة.. ناسا تعلن فشل مهمتها «المثابرة» في استكشاف المريخ.. صور

ترشيحاتنا

اتفاق بين حكومة فنزويلا والمعارضة على بدء محادثات بالمكسيك

إصابة 10 أشخاص فى انفجار أسطوانة غاز بمطعم أسماك ببحيرة قارون بالفيوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. وزير التعليم ينفي نسبة النجاح المتداولة

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

السائق خرج بأعجوبة.. شاهد انقلاب سيارة ربع نقل علي طريق مصر اسماعيلية الصحراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية تعلن مواعيد بدء فصل الشتاء فلكيا

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

تعليق خالد الغندور على اختيار جهاد جريشة حكما لمبارة الإسماعيلي والزمالك

خاص| بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك

سلطنة عمان.. إعلان مهم حول التعاقد مع معلمين مصريين

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

خبر صادم.. مصطفى خاطر ناعيا مدير مسرح مصر

حارس مرمى بيراميدز يتعرض لحادث سير مروع .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مساحته 6 أقدام فقط.. أصغر منزل في بريطانيا.. شاهد

نادي الشمس يكرم الجندي بعد تتويجه بـ فضية أولمبياد طوكيو .. شاهد

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

فيديو

برفقة عدد من الأصدقاء .. عمرو دياب ودينا الشربيني فى الساحل

بعد فراق 20 سنة.. هاني رمزي يتحدث عن صداقته مع داليا البحيري "فيديوجراف"

عمرو دياب وياسمين صبري.. فنانون يقتحمون عالم الموضة

وصية خاصة.. ماذا قالت دلال عبدالعزيز في رسالتها لـ حسن الرداد؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ