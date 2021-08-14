الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

من وقت لآخر نسمع عن عضة ثعبان لشخص ما ودخوله في حالة خطيرة إذا كان سامًا، لكن في واقعة غريبة، قام رجل هندي بـ عض ثعبان سام حتى الموت انتقاما منه.

في واقعة لن تشاهدها في العمر إلا مرة، انتقم رجل هندي يبلغ من العمر 45 عامًا من ثعبان لدغه في منطقة جاجبور في أوديشا، حيث قام الرجل بعض الثعبان حتى الموت.



كان «كيشور بدرا» من قرية جامباريباتيا في الهند عائدا إلى المنزل بعد العمل في حقل الأرز مساء الأربعاء، عندما هاجمه ثعبان سام فجأة وعض ساقه.

لكن رد فعل بدرا لم يكن ليخطر على بال الثعبان قبل محاولة لدغه، فقد تمكن بدرا من الإمساك بالأفعى السامة وعضها حتى الموت في محاولة للانتقام.

يحكي: "شعرت بلدغة في ساقي أثناء عودتي إلى المنزل مشيًا على الأقدام الليلة الماضية.. قمت بتشغيل كشافي ووجدت أمامي ثعبان كريت سام".

يستكمل بدرا: "ومن أجل الانتقام، أخذت الثعبان في يدي وعضته مرارًا وتكرارًا، حتى قتلته على الفور".



بعد الحادث عاد الرجل الهندي إلى قريته مع الثعبان الميت وأخبر زوجته بالحادث، ثم وقف بدرة فيما بعد يتباهى بالجثة.

نصح بعض المتفرجين بدرة بزيارة مستشفى قريب لكنه رفض الذهاب إلى المستشفى وبدلاً من ذلك ذهب إلى معالج تقليدي لطلب المشورة في نفس الليلة.