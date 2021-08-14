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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة

طقس اليوم
طقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد  طقس اليوم شديد الحرارة نهارا علي الوجه البحري والقاهرة وشمال وجنوب الصعيد وتنشط الرياح الشمالية الغربية علي بعض المناطق من جنوب البلاد والمدن المطلة على البحر الأحمر مثل الغردقة. 

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 وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، انه سوف يستمر الاحساس بحرارة الطقس بسبب زيادة نسبة الرطوبة في الهواء.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي :

 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 27 والعظمى  38

  

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 27 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 26 العظمى 34

 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 27 والعظمى 38

 

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 26 والعظمى 37

 

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 26 والعظمى 34

 

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 25 والعظمى 31

 

 

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 27 والعظمى 38

 

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 38

 

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 36

 

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 25 والعظمى 34

 

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 24 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 38

 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 25 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 24 والعظمى 38

 

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 27 العظمى 33

 

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 26 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 22 العظمى 37

 

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 29 والعظمى 38

 

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 27 والعظمى 36

 

 

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 38

 

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 26 والعظمى 39

 

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 26 والعظمى 39

 

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 39

 

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 26 والعظمى 40

 

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 41

 درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 19 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 25 والعظمى 38

 

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 41

 

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 28 والعظمى 41

 

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 27 والعظمى 42

 

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 43

 

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 28 والعظمى 44

 

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 41

 درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 37

 

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 29 والعظمى 37

 

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 37

 

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 43

 

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 28 والعظمى 38

طقس اليوم شديد الحرارة هيئة الأرصاد الجوية حرارة الطقس درجات الحرارة

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