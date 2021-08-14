أخبار الفن.. اصابة طارق دسوقى بـ كورونا .. ودنيا سمير غانم تشكر جمهورها بعد وفاة والديها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض ابرزها فى السكور التالية :

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعدما هاجمت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي ، ابنة الفنان عمرو دياب بعد إعلان خطبتها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، وتوضيح نيتها للانتقال والإقامة مع خطيبها في منزله.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تثير فيها عبير الشرقاوي الجدل بتصريحاتها، ونرصد فيما يلي تصريحاتها التي أثارت بها الجدل.

حرص عدد من أصدقاء الفنان طارق الدسوقى عبر موقع فيسبوك ، على مسانتده بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد .

حيث نشر عدد من أصدقائه عبر صفحته على موقع فيسبوك منشورات تمنوا له من خلالها السفاء السريع له من تلك الازمة الصحية .

تصدرت الفنانة هيفاء وهبي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد نشرها عدة صور لها في منزلها من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.

وعلقت هيفاء وهبي، على الصور: “صباح الأمل.. #صباح_الخير #هيفاء_وهبي ..Time to move on”.

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة شكر لجمهورها بعد مساندهم لها و دعمها بعد وفاة والديها و نشرت صورة برفقة عائلتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وكتبت دنيا سمير غانم : شكرا لكل الناس اللي بتحبنا و واقفة جنبنا و بتسأل علينا و بتراعي مشاعرنا.. ده طبيعي بين الأصدقاء و الأقارب .. لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس.. هم والله كلهم أهلي و إخواتي و دعواتهم و مساندتهم كلها بتوصلنا.. ربنا يخليكم لينا.. هفضل أشكركم طول عمري علي احساسكم بينا.. شكرا لكل أهلنا و إخواتنا في الوطن العربي كله.. ربنا يسعدكم و يحفظ لكم حبايبكم يا رب.. بابي و مامي حبايبي ربنا يرحمكم و يسعدكم حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا .

حلا شيحة تتصدر مؤشرات البحث مرتين فى ساعات معدودة.

تصدرت الفنانة حلا شيحة مؤشر البحث جوجل بعد نفيها امتلاكها أي حسابات على السوشيال ميديا باستثناء حسابها الرسمي الوحيد على تطبيق الانستجرام.

كتبت حلا شيحة،: "بمناسبة الإشاعات اللي كل شوية بتنزل عني وربط صور قديمة.. حابة أوضح إني معنديش أي حساب رسمي على مواقع التواصل إلا حسابي ده على الانستجرام.. وبشكر فيسبوك على تعاونهم في إغلاق الحسابات المفبركة باسمي".

قررت الشركة المنتجة لفيلم 200 جنيه طرحه فى دور العرض السينمائية يوم 25 أغسطس بدلاً من يوم 18 من الشهر ذاته .

. تعرف على تفاصيل قصة حب شويكار والمهندس وسر إعتزالها الفن





تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنانة شويكار، والتى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم لعام 2020 ، بعد أن أثرت الفن المصري بعدد من الأعمال الفنية والمسرحية والتليفزيونية الهامة .

شويكار من جذور غير مصرية ، فهى من أب تركي وأم شركسية ، وبدأت في خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينيات القرن العشرين،وقد أصبحت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة في الأعمال التي شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس.

من جديد عاد أسم المخرج محمد سامى يتصدر بسبب ان نشرت الفنانة إسمى سالم منشوؤ عبر صفحتها على موقع فيسبوك كشف فيه إحراج المخرج الشهير لها خلال حضورهما فرح الفنانة نيللى كريم الذى أقيم فى الساحة الشمالى يوم الاربعاء الماضى .

وبذلك تكون إيمى سالم احدث الفنانات المنضمات الى مسلسل خلافات المخرج محمد سامى مع الممثلات الذى يبدو انه أصبح متعدد الاجزاء.