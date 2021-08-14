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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد .. فتاة تكشف عن مظهرها الصادم بعد إزالة المكياج

مكياج
مكياج

على قدر ما يبرز الميك اب الجمال إلا أنه قد يخفي وراءه الكثير من الأسرار، فقد فاجأت إحدى المؤثرات على TikTok متابعيها البالغ عددهم 63.5 ألفًا عندما كشفت عن "وجهها الآخر".

 

في حديثها إلى معجبيها قالت مؤثرة TikTok وتدعى سارة: "مرحباً بالجميع، اسمي سارة، وإذا كنت تعرفني فأنت تعلم أنني أخفي سراً هائلاً خلف هذا الوجه".

 

وتساءلت: "هل تريد أن ترى سري؟"، لكن ما بدا وكأنه وجه طبيعي، تحول إلى شيء غير متوقع صدم المتابعين.

 

بعد الإمساك بماسح الوجه، بدأت نجمة TikTok التي يحمل اسم حسابها essexink، في مسح جبهتها قبل الكشف عن وجه مليء بالوشم تحتها.

 

لم يستطع بعض المتابعين تصديق عيونهم، حيث كتبت واحدة: "لم أكن أتوقع ذلك"، وكتب الثاني: "هذا أمر لا يصدق".

 

حقق المقطع ملايين المشاهدات عبر تطبيق TikTok حيث أعرب المتابعون عن ذهولهم وصدمتهم مما قد يفعله المكياج.

 

https://vm.tiktok.com/ZMRe7XmMk/

TikTok مكياج تطبيق TikTok الوشم إزالة المكياج ملايين المشاهدات اخبار المنوعات أخبار الترفيه

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