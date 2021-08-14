"منتظرين إيه".. لميس سلامة تناشد المواطنين تلقي لقاح كورونا

حثت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج "صباح البلد"، المواطنين على التوجه لأخذ لقاحات كورونا، معقبة "أنتم منتظرين إيه عشان تاخدوا اللقاح".

وأضافت “سلامة”، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدولة تعمل جاهدة لتوفير اللقاحات؛ من أجل تطعيم عدد كبير من المواطنين، منوهة بأن "مراكز اللقاحات على مستوى الجمهورية تفتح أبوابها منذ 9 صباحا".

وتابعت “وزارة الصحة تبذل مجهودا كبيرا كل يوم، وتحدد إجراءات جديدة، وآخرها إطلاق قوافل للقاحات كورونا في المناطق التي تشهد كثافات سكانية كبيرة، معلقة ”ده شغل محترم وحلو جدا".