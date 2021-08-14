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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية لتمويل مشروعك الخاص

مشروعات صغيرة
مشروعات صغيرة

كشفت وزارة التنمية المحلية عن كيفية الحصول علي قرض من صندوق التنمية المحلية..

 - التوجه لاقرب وحدة محلية يقع فى نطاقها المشروع لتقديم طلب الحصول على القرض ببطاقة الرقم القومى وصورة المؤهل الدراسى والموقف التجنيدى للشباب.

-تقوم الوحدة المحلية بتقديم الدعم الفنى والتدريبى والتسويقى للمقترضين بعد اقرار صلاحية موقع اقامة المشروع.
-اجراء دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع.
-متابعة اجراءات تنفيذه وتسديد القرض بعد منح المشروع فترة سماح تعادل دورة انتاج كاملة للمشروع .
-يقدم الصندوق القروض للشباب والمرأة وخاصة المبدعين لتنفيذ مشروعاتهم وأفكارهم.
- عمل بانرات تعريفية بأنشطة صندوق التنمية المحلية والمشروعات التي يقرضها والمزايا التي يحصل عليها المستفيدون في المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بالمحافظات وذلك لزيادة عدد المستفيدين من قروض الصندوق.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية انه تم مد فترة السماح حتي نهاية ديسمبر 2021، لمساعدة المتعثرين في سداد قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحاصلين علي قروض من صندوق التنمية المحلية، وذلك لسداد أصل القرض الحاصل عليه المقترض المتعثر دفعة واحدة واعفائة من فوائد القرض وغرامة التأخير.

وأوضحت الوزارة انه سيتم تفعيل نظام إلكتروني لسداد القروض في المحافظات وذلك لتسهيل عملية متابعة سداد القروض بنزاهة وشفافية .

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة تستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تنفيذ 30 ألف مشروعا ًصغيراً ومتناهي الصغر من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة بقروض تقدر بـ 200 مليون جنية وذلك لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، لافتاً إلي أهمية هذه المشروعات في الاستفادة من الخامات الموجودة في البيئة المحلية وتحويلها إلي منتجات جديدة قابلة للاستخدام مثل مشروعات الصناعات الغذائية والحرفية.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أن الوزارة تدرس حالياً تخفيض سعر الفائدة علي قروض المرأة المعيلة في القري التي تنفذ فيها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الي 4% فقط بدلاً من 6% أسوة بالمشروعات التي ينفذها المتحررون من الأمية ومتحدو الإعاقة، كما تدرس الوزارة ايضاً اقراض مشروعات الري بالتنقيط بفائدة 5%.


وقال  شعراوي، إن عدد المشروعات التي نفذها صندوق التنمية المحلية خلال الفترة من 1/9/2019 حتي نهاية فبراير 2021  إليها بلغ 5449 مشروعاً في 23 محافظة باستثمارات تجاوزت 57,8 مليون جنية منها 48 مليون جنية قروضاً وفرها الصندوق و9,8 مليون جنية مساهمة من المقترضين وبلغ عدد المشروعات التي نفذتها المرأة المعيلة 3740 مشروعاً بنسبة 68,6% من إجمالي المشروعات لافتاً إلي أن متوسط تكلفة المشروع الواحد من جملة القروض بلغ 8840 جنية وبلغ متوسط تكلفة المشروع الواحد من جملة الاستثمارات 10 آلاف و610 جنية وبلغت نسبة المشاركة الي قيمة القروض 20% .


ولفت الوزير إلي أن الأنشطة التي ركزت عليها مشروعات الصندوق تجاوزت 16 نشاط كان أهمها الانتاج الحيواني والداجني وعسل النحل ومنتجات الألبان والصناعات البيئية ومنافذ البيع والصناعات الغذائية والميكنة الزراعية، مشيراً إلي أن محافظات المنيا والغربية والدقهلية وسوهاج والشرقية وبني سويف هي الأكثر طلباً للحصول علي قروض صندوق التنمية المحلية.

قرض صندوق التنمية المحلية مشروعك الخاص وزارة التنمية المحلية المتعثرين

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