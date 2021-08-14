22 مليار جنيه قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي

بلغ إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي 22.2 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداولات 2.7 مليار ورقة مالية نفذت من خلال 238 ألف صفقة بيع وشراء.

واستحوذت الأسهم على 48.15 % من حم التعاملات، فيما مثلت السندات 51.85 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين نسبة 90.2 % من تعاملات السوق من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.8 %، والعرب على 6 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافى بيع بقيمة 37.1 % بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 40.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واختتم مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 10884.5 نقطة، مرتفعا 1.5 %، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.67 % مسجلا 2871.09 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا 1.10 % مسجلا مستوى 3846.51 نقطة.

