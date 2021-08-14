عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس قال لنا ما تناموش .. رئيس الوزراء : إنشاء حديقة مركزية في القاهرة على مساحة 300 فدان

صدى البلد

قال رئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تم الانتهاء من إنشاء السكن البديل للعشوائيات بالكامل و تسكين 90 بالمائة منه.

ولفت رئيس الوزراء إلى ان أولوية الحكومة الفترة المقبلة هو إنشاء نصف مليون وحدة إسكان في عواصم المحافظات ، واستكمال مشروع القاهرة التاريخية ، مضيفا لا نتوقف عن عملية التطوير.

وتابع : “  مشروع القاهرة التاريخية يستهدف الحفاظ على المباني الأثرية وتأهيل أحيائها، وسيتم إنشاء حديقة مركزية في القاهرة على مساحة 300 فدان”. 

واستعرض رئيس الوزراء  تفاصيل مشروعات الدولة لمواجهة العشوائيات ، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية لتلك المشروعات وصلت إلى 4 مليار وربع جنيه .

وقال رئيس الوزراء : الرئيس السيسي وجهنا إننا منامش غير لما نحول العشوائيات لوجه حضاري .

أشار مدبولي إلى أن ما تم من إنجازات على مدار 7 سنوات في قطاع الإنجاز يوازي 40 سنة ماضية . 

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه قبل نهاية العام اختفاء الأماكن غير الآمنة من على وجه القاهرة .

ترشيحاتنا

الدوري الإنجليزي.. فيرنر يقود هجوم تشيلسي أمام كريستال بالاس

هل يجب السجود إذا وقعت عيني على آية سجدة ولم أقرأها؟ الإفتاء تجيب

أخبار الفن.. إصابة ياسمين الخطيب بكورونا.. ولفتة إنسانية من عمرو دياب

بعد سقوط 21 ولاية أفغانية.. CNN: طالبان تعزل كابول خلال 72 ساعة

على النار.. إهمال أم يؤدي لـ وفاة طفلتها داخل إناء ماء يغلي

الفقي: 5عوائد على البورصة بعد حديث السيسي عن طرح شركة العاصمة الإدارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية تعلن مواعيد بدء فصل الشتاء فلكيا

بعد أيام من زفافها.. إصابة ياسمين الخطيب بفيروس كورونا

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس |تفاصيل

بعد تداول فيديو.. حقيقة حمل حفيد عمر الشريف| صور

اشتعال النيران بسيارة نقل محملة بالدقيق أعلى الطريق الإقليمي بالجيزة

بعد تصريحات السيسي.. عقوبة التلاعب في شقق الإسكان الاجتماعي تصل للحبس

عارية ومضروبة.. العثور على فتاة الغابة مختبئة وسط الأشجار

تصل إلى 34.. الأرصاد تكشف عن انخفاض درجات الحرارة فى هذا التوقيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

فيديو

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

سعرها 3000 جنيه .. لامبورجيني أغلى دجاجة تصل مصر

ده قراري.. تطورات جديدة في واقعة اعتداء محمد سامى على إيمي سالم

نجم تشيلسي أهداه مصحفا.. هل اعتنق هازارد الإسلام؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ