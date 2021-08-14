الرئيس قال لنا ما تناموش .. رئيس الوزراء : إنشاء حديقة مركزية في القاهرة على مساحة 300 فدان

قال رئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تم الانتهاء من إنشاء السكن البديل للعشوائيات بالكامل و تسكين 90 بالمائة منه.

ولفت رئيس الوزراء إلى ان أولوية الحكومة الفترة المقبلة هو إنشاء نصف مليون وحدة إسكان في عواصم المحافظات ، واستكمال مشروع القاهرة التاريخية ، مضيفا لا نتوقف عن عملية التطوير.

وتابع : “ مشروع القاهرة التاريخية يستهدف الحفاظ على المباني الأثرية وتأهيل أحيائها، وسيتم إنشاء حديقة مركزية في القاهرة على مساحة 300 فدان”.

واستعرض رئيس الوزراء تفاصيل مشروعات الدولة لمواجهة العشوائيات ، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية لتلك المشروعات وصلت إلى 4 مليار وربع جنيه .

وقال رئيس الوزراء : الرئيس السيسي وجهنا إننا منامش غير لما نحول العشوائيات لوجه حضاري .

أشار مدبولي إلى أن ما تم من إنجازات على مدار 7 سنوات في قطاع الإنجاز يوازي 40 سنة ماضية .

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه قبل نهاية العام اختفاء الأماكن غير الآمنة من على وجه القاهرة .