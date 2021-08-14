عاوز البلد تبقى أحسن.. كلمات شكر من أهالي عزبة أبو قرن لـ السيسي |ِشاهد

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي فيلما تسجيليا عن عزبة أبو قرن بمصر القديمة، والتي تم إخلائها من سكانها ، وتوفير سكن بديل للقاطنين فيها بمدينة " معا السكنية " .

وتضمن الفيلم التسجيلي كلمات شكر من عدد من أهالي عزبة " أبو قرن " ، والذين شكروا جهوده في تطوير البلد، موضحين المساوئ الجسيمة التي عانوا منها خلال وجودهم في العزبة.

وقالت إحدى السيدات: " شكرا للرئيس السيسي رئيسي اللي بيخطط صح لبلده ".



وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئاسة في عام 2014 ، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث أنها دائمًا ما تؤكد إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.

ووفرت الدولة مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها والتي تناسب كافة فئات المجتمع، وخاصة المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً في مصر والتي توفر لهم الدولة «مشروعات الإسكان الاجتماعي» بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير بها الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.

