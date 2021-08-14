سهل إني أسكت .. السيسي : أنا مش هلغي الدعم متخافوش .. لكن هنعيد تنظيمه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن السهل إني أسكت ، ولكن أسعى لتغيير حياة 50 مليون مواطن .

وأضاف : “ أنا بتكلم في القضايا مش عشان وجهة نظر أنا قعدت أدرس الكلام ده 50 سنة ، وبختار الوقت عشان أتكلم مع الناس ، ولكن الكلام فقط لن يغير المسألة ، أنا مش هلغي الدعم متخافوش .. لكن هنعيد تنظيمه”.

وتابع : الحكومة بتتعذب وهتتعذب معايا ، مش عشان العذاب هدف لكن عشان نحول حياة الناس وحياة البلد من لادولة إلى دولة ذات شأن .

وأضاف السيسي : الأولاد اللي هتتربى في بلد عشوائية هتهد البلد لأنهم مأخدوش منها حاجة .

وتابع الدعم بيكلفني 3 تريليون و الناس استغربت لما اتكلمت في رغيف العيش ، وقالولي انت بتكلم في الموضوع ده ليه ، وخلال الـ 50 سنة اللي فاتوا كان في خطط كتير لكن الظروف دي مش هينفع تستمر علطول .

من جهة أخرى استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل مشروعات الدولة لمواجهة العشوائيات ، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية لتلك المشروعات وصلت إلى 4 مليار وربع جنيه .

وقال رئيس الوزراء : الرئيس السيسي وجهنا إننا منامش غير لما نحول العشوائيات لوجه حضاري .

أشار مدبولي إلى أن ما تم من إنجازات على مدار 7 سنوات في قطاع الإنجاز يوازي 40 سنة ماضية .

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه قبل نهاية العام اختفاء الأماكن غير الآمنة من على وجه القاهرة .