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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سهل إني أسكت .. السيسي : أنا مش هلغي الدعم متخافوش .. لكن هنعيد تنظيمه

صدى البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن السهل إني أسكت ، ولكن أسعى لتغيير حياة 50 مليون مواطن .

وأضاف : “ أنا بتكلم في القضايا مش عشان وجهة نظر أنا قعدت أدرس الكلام ده 50 سنة ، وبختار الوقت عشان أتكلم مع الناس ، ولكن الكلام فقط لن يغير المسألة ، أنا مش هلغي الدعم متخافوش .. لكن هنعيد تنظيمه”. 

وتابع : الحكومة بتتعذب وهتتعذب معايا ، مش عشان العذاب هدف لكن عشان نحول حياة الناس وحياة البلد من لادولة إلى دولة ذات شأن . 

وأضاف السيسي : الأولاد اللي هتتربى في بلد عشوائية هتهد البلد لأنهم مأخدوش منها حاجة . 

وتابع الدعم بيكلفني 3 تريليون و الناس استغربت لما اتكلمت في رغيف العيش ، وقالولي انت بتكلم في الموضوع ده ليه ، وخلال الـ 50 سنة اللي فاتوا كان في خطط كتير لكن الظروف دي مش هينفع تستمر علطول . 

من جهة أخرى استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل مشروعات الدولة لمواجهة العشوائيات ، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية لتلك المشروعات وصلت إلى 4 مليار وربع جنيه .

وقال رئيس الوزراء : الرئيس السيسي وجهنا إننا منامش غير لما نحول العشوائيات لوجه حضاري .

أشار مدبولي إلى أن ما تم من إنجازات على مدار 7 سنوات في قطاع الإنجاز يوازي 40 سنة ماضية . 

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه قبل نهاية العام اختفاء الأماكن غير الآمنة من على وجه القاهرة .

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