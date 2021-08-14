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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ننشر بالصور والتفاصيل.. عرض رئيس الوزراء لتطوير المناطق العشوائية

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن من ضمن خطة الدولة المستقبلية للتنمية العمرانية بالمدن القائمة يتم استكمال 500 ألف وحدة، إضافة إلى تطوير القاهرة التاريخية بتكلفة 30 مليار جنيه.

 

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بحضور الرئيس السيسي، أن جميع تلك المشاريع تتعدى تكلفتها الـ 600 مليار جنيه.

 

وتابع رئيس مجلس الوزراء، "لن نتوقف أبدا عن عملية التطوير والفترة القادمة لابد أن نستمر من أجل تغيير وجه المدن المصرية".

 

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه تم الانتهاء من إنشاء السكن البديل للعشوائيات بالكامل وتم تسكين 90% .

 

وأضاف مدبولي أن الدولة المصرية تحاول بكل جهد ان تقضى على المناطق العشوائية والسكن الغير أمن  و الانتهاء من ذلك على نهاية هذا العام.

 

واستعرض  الدكتور مصطفى مدبولي خلال افتتاح العديد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، عدد  من المشروعات التى تم نقل  بها أهالينا فى المناطق العشوائية  إلى سكن بديل وآمن ومنها منطقة الأسمرات والمحروسة.

 

وأوضح مدبولي أنه تم إنشاء  فى كل المدن البديلة مناطق متكاملة بها كل الخدمات على أعلى مستوى.
 

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن هناك العديد من الأعمال والاصلاحات العديدة فى منطقة باب زويلة ومسجد الحاكم ودرب اللبانة والفسطاط، إضافة إلى منطقة الحسين والأزهر، منوها إلى أنه تم البدء في منطقة  باب زويلة بعد الاهمال الكبير التى حدث بها، وهذا هو هدف الدولة اليوم الدخول مباشرة على هذه الأماكن الخربة ونعيد هذه الأماكن بالطابع الإسلامى، مع عمل تطوير كامل لشبكات المرافق الموجودة فى هذه المنطقة.

 

وأضاف رئيس الوزراء خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بحضور الرئيس السيسى، أن تم بدء العمل فى منطقة الفسطاط القديمة،ى وتم إخلاء منطقة بطن البقرة تماما من الأهالى، وأصبحت الان ضمن مشروع التطويرالحالى.

 

وكشف رئيس الوزراء عن إنشاء حديقة مركزية للقاهرة على مساحة تقترب من 500 فدان وتحتوى على جميع العناصر الترفيهية والتجميلية لجميع سطان القاهرة الكبرى،وأضاف أن مشروع القاهرة التاريخية يستهدف الحفاظ على المبانى الأثرية وتأهيل أحيائها.

 

وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014 ، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

 

وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث أنها دائمًا ما تؤكد إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.

 

وقامت الدولة بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها المناسبة لكافة فئات المجتمع، ونخص بالذكر المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً في مصر والتي توفر لهم الدولة «مشروعات الإسكان الاجتماعي» بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير بها الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.

مجلس الوزراء الوزراء تطوير القاهرة لقاهرة التاريخية المشروعات السكنية

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ننشر بالصور والتفاصيل.. عرض رئيس الوزراء لتطوير المناطق العشوائية

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