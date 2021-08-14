مشيرا لصور العشوائيات.. السيسي: «البلاد اللي كده متبقاش عايشة وملهاش مستقبل»

أبرز الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مجهودات الدولة المصرية في تطوير العشوائيات ، ومدى المجهود العملي والانفاقات المالية ، في السنوات الماضية ، وقال : " الحكومة هتتعذب معايا عشان نحول البلد دي من اللادولة للدولة " .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال مؤتمر افتتاح مجموعة من المشروعات السكنية بمدينة بدر مشيرا لصور العشوائيات : " البلاد اللي كده متبقاش عايشة وملهاش مستقبل .. والولاد اللي تتربى في المناطق دي لامؤخذة هتهد بلادهم .. والشخصية اللي تطلع في مناطق زي دي مش هتبقى سوية .. ومش هتقدر على العطاء ".

وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014 ، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث أنها دائمًا ما تؤكد إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.

وقامت الدولة بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها المناسبة لكافة فئات المجتمع، ونخص بالذكر المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً في مصر والتي توفر لهم الدولة «مشروعات الإسكان الاجتماعي» بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير بها الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.

