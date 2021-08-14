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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان تقترب من العاصمة كابول.. إعلان عاجل لـ الرئيس الأفغاني

إعلان عاجل لـ الرئيس
إعلان عاجل لـ الرئيس الأفغاني

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم السبت أن مشاورات تجري من أجل وقف المعارك بين جيش أفغانستان وحركة طالبان.

وأوضح الرئيس الأفغاني أن إعادة تعبئة قوات الجيش أولوية قصوى مؤكداً أن بلاده تواجه مرحلة صعبة وهناك خطوات لإعادة تنظيم القوات الأمنية.

وجاءت كلمة الرئيس الأفغاني خلال كلمة وجهها للشعب تزامناً مع تقدم حركة طالبان واقترابها من العاصمة كابل وهو ما قد يدفعه لمغادرة البلاد في أي لحظة.

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وقال عضو مجلس إقليمي محلي، إن حركة طالبان سيطرت اليوم على مدينة "بل علم" الأفغانية التي تبعد حوالي 70 كيلومتراً عن العاصمة كابول.

وقال المسؤول طالباً عدم ذكر اسمه، إن مقاتلي الحركة لم يواجهوا مقاومة تذكر.

تأتي سيطرة طالبان على المدينة، التي يمكن شن هجوم منها على العاصمة، بعد يوم من سقوط ثاني وثالث أكبر مدن أفغانستان في أيدي مقاتلي الحركة.

طالبان كابل أفغانستان الرئيس الافغانى أمريكا

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