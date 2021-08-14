قلنالهم متدفعوش تمن الأرض.. الرئيس السيسي: تعاونا مع هذا القطاع بمشروعات الإسكان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن جهود الدولة المصرية فى قطاع الإسكان ليس منافسة للقطاع الخاص، ولكن كان الهدف عمل توازن بين المطلوب على مستوى الدولة بالكامل وما يتم شرحه.

وأضاف السيسى ، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات السكانية بمدينة بدر ، أن الدولة حرصت الفترة الأخيرة بشأن تطوير أسلوب التعامل مع القطاع الخاص معقبا: " النهاردة تطور أسلوبنا مع القطاع الخاص ، وقلنالهم خدوا أراضى ومتدفعوش تمن الأرض ولكن ادفعوها وحدات " وده بهدف توفير أراضى " .



ولفت إلى أن الدولة المصرية فى كافة مشروعات الاسكان، التى قدمتها هو كامل التشطيب مجهزة بكافة الخدمات والمرافق وجاهزة لاستقبال المواطنين .



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة بدر، يفتتح اليوم عدد من المشروعات السكنية المتنوعة.

وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014 ، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث تؤكد دائما إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.

وقامت الدولة بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها المناسبة لجميع فئات المجتمع، ونخص بالذكر المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً في مصر والتي توفر لهم الدولة «مشروعات الإسكان الاجتماعي» بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير بها الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.