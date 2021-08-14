كورونا يتوحش.. إغلاق لمدة أسبوع في إيران لمواجهة توغل دلتا

أعلنت اللجنة الوطنية الخاصة بمكافحة كورونا في إيران، اليوم السبت، إغلاق البلاد لمدة أسبوع واحد بدءاً من بعد غد الإثنين يأتي ذلك بسبب تفشي سلالة فيروس كورونا المتحورة "دلتا".

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني إن "اللجنة الخاصة بمكافحة كورونا عقدت اجتماعاً طارئاً برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي، في طهران وقررت تعطيل وإغلاق البلاد لمدة أسبوع كامل بسبب تفشي فيروس كورونا".

وتشهد إيران منذ يوليو الماضي ارتفاعاً شديداً في عدد الإصابات والوفيات اليومية، حيث تسجل أكثر من 500 حالة وفاة يومية وقرابة 40 ألف إصابة، ما جعلها تتصدر قائمة الدول المتضررة من فيروس كورونا.

من جهته، قال عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا مسعود مرداني إنه "حسب الإحصاءات فإن ما بين 40 و50% من الإيرانيين أصيبوا بفيروس كورونا منذ بداية تفشيه، وهؤلاء الأشخاص ليسوا محصنين ضد السلالة الجديدة "دلتا"، وسيصابون بالمرض مرة أخرى".

وحسب وزارة الصحة الإيرانية، بلغ عدد الوفيات حتى، الجمعة، 96 ألفا و742 شخصاً بعد تسجيل 527 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 39 ألفا و119 حالة إصابة.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 4 ملايين و359 ألفا و385 حالة.