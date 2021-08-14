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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب ارتفاع درجات الحرارة .. خلو الشوارع والميادين من المارة بالوادي الجديد

خلو الشوارع من الماره
خلو الشوارع من الماره

سجلت محافظة الوادى الجديد اليوم السبت  أعلى ارتفاع في درجات الحرارة على مستوى جمهورية مصر العربية حيث اختفت الماره من الشوارع والميادين .

ورصدت  عدسة صدي البلد خلو شوارع محافظة الوادي الجديد من المارة تماما بعد الارتفاع الشديد في درجات الحرارة فيما أعلنت المستشفيات الجاهزية وحالة الطوارئ لاستقبال الحالات المصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها ، إن البلاد تخطت ذروة الحالة شديدة الحرارة التي شهدتها أغلب أنحاء مصر وتوقعت انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

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وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن يظل الطقس اليوم شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، ومائل للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، وتوقع البيان استمرار سقوط الأمطار على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وأبو سمبل وشلاتين وحلايب، وختمت الأرصاد بيانها بعبارة صباحكم جميل.

 

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الوادى الجديد الأرصاد الجوية الطقس الشوارع هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة هيئة الأرصاد الشمس السواحل الشمالية طقس اليوم الحرارى شديد الحرارة رطب

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