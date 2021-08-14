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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إسكان النواب: منع تسويق المشروعات العقارية إلا بعد الانتهاء من 30% منها تضمن حقوق المواطنين

الوحدات السكنية
الوحدات السكنية

قال النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن هناك بعض الأشخاص يقوموا باستغلال بعض الثغرات في القوانين، منوها إلى أنه يوجد بعض المواطنين يقومون ببيع الوحدات السكنية، على الرغم من عدم البدء فيها او الشروع في وضع أساسها، وهو أمر غير مقبول ومخالف.

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ولفت النائب أمين مسعود في تصريحاته إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من بناء 30% من المشروع، خطوة في غاية الأهمية منوها إلى انه سيكون ضمان قوي للمتعاقدين على الوحدات العقارية فضلا عن ضمانه لجدية المطورين العقارين.

وأشار أمين سر لجنة الاسكان بالنواب، أن قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، والذي ما زال يتم النظر فيه من قبل البرلمان، سيكون له دور في منح سوق العقارات دفعة قوية عن طريق إعادة ضبط سوق العقارات ومواجهة العشوائيات التي تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي.

هذا ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من بناء 30% من المشروع، وذلك لضمان حقوق الحاجزين وجدية المطورين.
 

النواب مجلس النواب الرئيس الاتحاد المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات العقارية الوحدات السكنية

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