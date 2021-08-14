كارتيرون يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

كشف مصدر مطلع، داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة، حرص على تكثيف جلساته مع لاعبي الفريق الأبيض خلال الأيام الماضية بعدما نجح الإسماعيلي في التعادل مع الغريم التقليد الأهلي بنتيجة 1/1 خلال لقاء الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، الأمر الذي ترتب عليه فقدان الأحمر لنقطتين هامتين في مشواره بالمنافسة على لقب الدوري العام مع الزمالك.

وتحدث كارتيرون مع لاعبي الزمالك مشدداً على أن بطولة الدوري الآن بين أيديهم وأقدامهم مشيراً إلى أن الله منح لهم هدية عليهم استغلالها وعدم التفريط في الفرصة خاصة أنها من الصعب أن تتكرر مرة أخرى.

وأكد كارتيرون للاعبي الزمالك أن السيناريو من قبل تمثل في ضرورة فوز الفريق الأبيض بكل مبارياته المتبقية بالدوري مع انتظار تعثر الأهلي خاصة أن التعادل في النقاط سيصب لمصلحة الأخير بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة، مشيراً إلى أن الأمر اختلف تماما الآن وأصبح أسهل من خلال الفوز فقط بالمباريات المتبقية دون النظر لنتائج المنافس.

وقال كارتيرون، أن عليهم عدم إهدار الفرصة وعدم تكرار سيناريو الخروج الإفريقي الذي شهد خروج الزمالك من البطولة بسبب انتظاره لنتائج الفرق الأخرى، مشدداً أنهم مروا بتجربة قاسية والآن يمكنهم تخطي هذا السيناريو وعدم تكراره مرة أخرى.

وشدد كارتيرون خلال حديثه مع لاعبي الزمالك على أن لاعبي الإسماعيلي تم استنزاف مجهودهم بشكل كبير خلال مواجهة الأهلي الأخيرة التي بذلوا خلالها مجهود كبير، لذلك عليهم استغلال عامل الإجهاد في الخصم وحسم المباراة منذ دقائقها الأولى مثلما حدث خلال مواجهة غزل المحلة، وعدم منح الدراويش فرصة السيطرة على اللقاء.

ومن جانبهم تعاهد لاعبو الزمالك على القتال خلال المواجهة المقبلة أمام الإسماعيلي وباقي مواجهات الدوري من أجل حسم لقب المسابقة المحلية وتعويض خسارة الخروج الإفريقي هذا الموسم.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي اليوم السبت على ستاد الإسماعيلية في تمام الساعة السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.