عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

صدى البلد

كشف مصدر مطلع، داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة، حرص على تكثيف جلساته مع لاعبي الفريق الأبيض خلال الأيام الماضية بعدما نجح الإسماعيلي في التعادل مع الغريم التقليد الأهلي بنتيجة 1/1 خلال لقاء الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، الأمر الذي ترتب عليه فقدان الأحمر لنقطتين هامتين في مشواره بالمنافسة على لقب الدوري العام مع الزمالك.

وتحدث كارتيرون مع لاعبي الزمالك مشدداً على أن بطولة الدوري الآن بين أيديهم وأقدامهم مشيراً إلى أن الله منح لهم هدية عليهم استغلالها وعدم التفريط في الفرصة خاصة أنها من الصعب أن تتكرر مرة أخرى.

وأكد كارتيرون للاعبي الزمالك أن السيناريو من قبل تمثل في ضرورة فوز الفريق الأبيض بكل مبارياته المتبقية بالدوري مع انتظار تعثر الأهلي خاصة أن التعادل في النقاط سيصب لمصلحة الأخير بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة، مشيراً إلى أن الأمر اختلف تماما الآن وأصبح أسهل من خلال الفوز فقط بالمباريات المتبقية دون النظر لنتائج المنافس.

وقال كارتيرون، أن عليهم عدم إهدار الفرصة وعدم تكرار سيناريو الخروج الإفريقي الذي شهد خروج الزمالك من البطولة بسبب انتظاره لنتائج الفرق الأخرى، مشدداً أنهم مروا بتجربة قاسية والآن يمكنهم تخطي هذا السيناريو وعدم تكراره مرة أخرى.

وشدد كارتيرون خلال حديثه مع لاعبي الزمالك على أن لاعبي الإسماعيلي تم استنزاف مجهودهم بشكل كبير خلال مواجهة الأهلي الأخيرة التي بذلوا خلالها مجهود كبير، لذلك عليهم استغلال عامل الإجهاد في الخصم وحسم المباراة منذ دقائقها الأولى مثلما حدث خلال مواجهة غزل المحلة، وعدم منح الدراويش فرصة السيطرة على اللقاء.

ومن جانبهم تعاهد لاعبو الزمالك على القتال خلال المواجهة المقبلة أمام الإسماعيلي وباقي مواجهات الدوري من أجل حسم لقب المسابقة المحلية وتعويض خسارة الخروج الإفريقي هذا الموسم.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي اليوم السبت على ستاد الإسماعيلية في تمام الساعة السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الدوري المصري الزمالك الدوري العام الأهلى غزل المحلة الاسماعيلي

موضوعات متعلقة

إقصاء مرشحين وتفصيل قوانين.. مخالفات في انتخابات الاتحادات للسيطرة على اللجنة الأولمبية

ترشيحاتنا

تمنع اختراق جهازك.. متصفح فاير فوكس يوفر ميزة خارقة لمستخدميه

الإسكان: توصيل المياه والصرف لكافة القرى بنهاية مبادرة حياة كريمة

هل يعلم المتوفى من يدعو له؟ وهل يصله ثواب قراءة القرآن والصدقة؟

سموحة يغلق صفحة الطلائع ويبدأ الاستعداد لمواجهة المصري فى الدوري

السيطرة على حريق محدود في محيط آثار ميت رهينة

هيئة الرعاية الصحية تعلن مواعيد امتحانات القبول بمعاهد تمريض بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية تعلن مواعيد بدء فصل الشتاء فلكيا

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس |تفاصيل

اشتعال النيران بسيارة نقل محملة بالدقيق أعلى الطريق الإقليمي بالجيزة

بعد تصريحات السيسي.. عقوبة التلاعب في شقق الإسكان الاجتماعي تصل للحبس

تصل إلى 34.. الأرصاد تكشف عن انخفاض درجات الحرارة فى هذا التوقيت

تعليق خالد الغندور على اختيار جهاد جريشة حكما لمبارة الإسماعيلي والزمالك

لمدة 15 ساعة.. قطع الكهرباء عن 9 مناطق بالقليوبية اليوم

خيانة في منزلها.. شويكار تكشف زوجها في أحضان صديقتها المقربة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

فيديو

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

سعرها 3000 جنيه .. لامبورجيني أغلى دجاجة تصل مصر

ده قراري.. تطورات جديدة في واقعة اعتداء محمد سامى على إيمي سالم

نجم تشيلسي أهداه مصحفا.. هل اعتنق هازارد الإسلام؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ