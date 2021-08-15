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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد حديث السيسي

برلماني: الزيادة السكانية أصبحت قضية أمن قومي

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، إن الزيادة السكانية من المخاطر التي عانت منها الدولة على مدار السنوات الماضية، موضحا أن مواجهة المشكلة السكانية، لم تكن أبدا مسئولية المؤسسات الحكومية وحدها، ولكنها مسئولية يدخل فيها المواطن أيضا، حيث إنه من المهم أن يدرك أنه مسئول وشريك أساسي لضبط النمو السكاني، أملا في الوصول إلى معدلات زيادة سكانية تتناسب وتتوافق مع نمو الاقتصاد.

وأضاف عيد حماد لـ"صدى البلد" أن حديث الرئيس السيسي عن الزيادة والنمو السكاني، لم يكن المرة الأولى التي يؤكد ويحذر من خطورتها، كما أنها لن تكون الأخيرة أيضا، موضحا أن القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية وجهت اهتماما كبيرا بالمشكلة السكانية وآثارها على الفرد والمجتمع.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إلى أن الآثار السلبية للزيادة السكانية لا حصر لها، فهي تؤثر بشكل جسيم على مفردات التعليم ومستوى الخدمات الصحية المقدمة، وكافة المميزات التي قد تساهم فيها الدولة لمواطنيها، لافتا إلى الاجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة من أجل وضع حد لتلك الزيادة التي تتسبب في تآكل أي ارتفاع لمعدلات النمو الاقتصادي.

وأشار عيد حماد إلى ضرورة نشر برامج توعوية في المدن والقرى ذات معدلات الإنجاب الأعلى، وتحفيذهم بشكل قوي يضمن استجابتهم للحلول، لافتا إلى أن قضية الزيادة ىالسكانية أصبحت تمثل قضية أمن القومي للدولة، لذلك العمل يتم على قدم وساق مع الجهات الدولية المعنية للوصول إلى نتائج إيجابية.
 

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسى،  قال إن الدعم كان يقدم منذ 30 عاما لإجمالى 30 مليون مواطن أما الآن تضاعف الرقم الإجمالي 70 مليونا وما نتج عنه من زيادة للأعباء على الدولة.
 

وأضاف السيسي، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات السكانية بمدينة بدر، أن قيمة السلع ارتفعت فى الوقت الحالى، إضافة إلى زيادة أعداد المستهلكين، لافتا إلى أن الأمانة تقتضى فهم الأمر والتعامل معه، معقبا "لو انا قلت ان عدد السكان لما يوصل 130 مليون انى مش هبقى موجود فى الوقت ده وانا كنت فاهم ان هيحصل ده بشأن منظومة الدعم  ربنا هيحاسبنى". 

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