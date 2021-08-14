أيمن سعد يهاجم اللجنة الاوليمبية ويكشف سر عدم ترشحه لـ اتحاد السباحة

كشف أيمن سعد المرشح لـ منصب رئاسة اتحاد السباحة عن سر عدم ترشحه للانتخابات في هذه الدورة

وأكد ايمن سعد في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن اللجنه الاوليمبية برئاسة هشام حطب وضعت بعض الشروط التعجيزيه لـ الترشح أهمها وجود 12 عضو أساسي و8 احتياطي أي باجمالي 20 عضوا وهو أمر مثير للدهشة

وأضاف أن اللجنه الاوليمبية لا تدعم الترشح بسبب المساومة لصالح بعض الأشخاص مشددا على أن غياب الشفافية أمر سيىء ويضر بمصلحة الكثير من الاتحادادت

وتابع أن هناك عضوا كان سيترشح معه ولكنه توجه لـ اللجنه الأوليمبية حيث قام حطب بتعينه في لجنه التسوية بمقابل مادي كبير ما أدي لضياع عضو هام معه في القائمة

وأكمل أن انتخابات اللجنة الأوليمبية يجب إقامتها عقب انتخابات الاتحادات ولكن ما حدث هو العكس مشددا على أن هناك تلاعبا كبيرا يحدث في اللجنة الأوليمبية ويتم توفيق الأوضاع لخدمة أشخاص معينة