نشرة أخبار البرلمان | عقوبة التلاعب في شقق الإسكان الاجتماعي.. وإيناس عبد الحليم تطالب بمناقشة قانون المسئولية الطبية

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ونستعرض فيما يلي أبرز الأخبار المهمة التي تم نشرها خلال الساعات القليلة الماضية.

وفقا للقانون.. هذا النوع من الموظفين لا يجوز لهم تسجيل حالات الزواج والطلاق

بالقانون.. منح الجمعيات الأهلية 7 التزامات لـ حماية المستهلك| تفاصيل

200 ألف جنيه سنويا.. تعرف على شروط جائزة المبدع الصغير

برلماني يثمن مواجهة تعديات مطرب المهرجانات «حمو بيكا» أمام منزله بالبيطاش

بعد واقعة ياسمين عبد العزيز.. إيناس عبد الحليم تطالب بمناقشة قانون المسئولية الطبية

برلمانية: مشروعات الإسكان في عهد السيسي حققت معجزات في زمن قياسي



بعد تصريحات السيسي.. عقوبة التلاعب في شقق الإسكان الاجتماعي تصل للحبس

إسكان النواب: منع تسويق المشروعات العقارية إلا بعد الانتهاء من 30% منها تضمن حقوق المواطنين

تعليم النواب: مواجهة الزيادة السكانية مسئولية تحتاج لتعاون مؤسسات الدولة

